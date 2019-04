“¿Qué sentido tiene que de la Argentina, donde los mataban a todos, trajéramos una cantidad X de personas para matarlas acá?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 10 de abril de 2018 José Nino Gavazzo, militar retirado y uno de los rostros de la represión durante la dictadura (1973-1985), declaró ante un Tribunal de Honor militar. A Gavazzo le preguntaron si sabía de “algún detenido” que hubiera “perdido la vida como consecuencia” de los “interrogatorios” en los que él había participado durante la dictadura.

“Yo lo que sé, y no es lo que he declarado ante la Justicia, porque no lo puedo declarar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a terminar en manos de la justicia”, comienza la respuesta de Gavazzo, incluida en un expediente divulgado hoy por el Ministerio de Defensa durante una visita a la Comisión de Defensa del Senado.

De acuerdo al relato de Gavazzo en abril del año pasado, en 1973 se detuvo al “jefe militar” del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en un operativo que se realizó de madrugada. “Dije que lo dejaran esposado con custodia en una silla”, contó. “En una silla común, ¿no?”, agregó. “Y al otro día de mañana me avisan que el hombre había fallecido”, sostuvo Gavazzo.

Según la versión del militar retirado, “prácticamente no se lo había interrogado” sino que “se le habían hecho preguntas banales y no había motivo de su fallecimiento”.

Por “temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido un hombre en un cuartel”, dijo Gavazzo ante el tribunal militar. “Porque iban a decir que lo habíamos matado”, sostuvo. Entonces, siguió, se ordenó que “tiraran” el cuerpo en el río Negro. “Recibí la orden (de) hacerlo yo, lo hice yo”, dijo.

Roberto Gomensoro (izquierda) en el día de su casamiento. Foto cedida por su familia.

Pese a que en abril Gavazzo no dio el nombre del tupamaro involucrado en este hecho –de acuerdo a lo que consta en las actas, el tribunal tampoco se lo preguntó en ese momento- la situación que describe coincide con la muerte y posterior desaparición de Roberto Gomensoro. Gavazzo confesó también ante un Tribunal de Honor meses más tarde, en junio del año pasado, que arrojó el cuerpo sin vida de Gomensoro al río Negro en 1973. Esto fue informado por el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador el sábado 30 de marzo y desató una crisis dentro del gobierno, la remoción de la cúpula militar y del ministro y subsecretario de Defensa.

Durante la declaración realizada ante el Tribunal de Honor que se realizó el 8 de mayo de 2018 el coronel retirado Jorge "Pajarito" Silveira habló sobre la muerte de Gomensoro: "Murió en el Grupo de Artillería 1 y lo tiraron en el río Negro. Gavazzo", expresó.



Al ser consultado sobre si lo había visto, Silveira contestó que no pero aseguró: "Todos sabíamos qué había pasado" si bien indicó que no tenía conocimiento sobre si la muerte de Gomensoro se debía a las torturas.

Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973 y seis días después su cadáver apareció flotando en el río Negro, aunque en ese entonces no pudo ser identificado. Recién en 2002 se confirmó que el cuerpo encontrado en 1973 en el río Negro era el suyo.

La noticia publicada por El Observador con la confesión de Gavazzo derivó en el mayor cese militar en la historia uruguaya. Nunca antes en la historia uruguaya habían sido apartados del cargo el ministro de Defensa, el subsecretario, el comandante del Ejército, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros cuatro generales.

"Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo", se conoció, entre sus declaraciones, casi dos semanas atrás.

Completo: este es el expediente que muestra qué declararon Gavazzo y otros militares ante el Tribunal de Honor del Ejército By Mateo Vazquez Completo: este es el expediente que muestra qué declararon Gavazzo y otros militares ante el Tribunal de Honor del Ejército MIRA TAMBIÉN Completo: este es el expediente que muestra qué declararon Gavazzo y otros militares ante el Tribunal de Honor del Ejército

Este martes, El País accedió al expediente completo (adjuntado a continuación) donde se detalla el diálogo entre Gavazzo y el Tribunal de Honor en junio de 2018.

Allí, se pueden observar otros detalles al momento de su confesión.

"Recibo la orden de llevarlo a Paso de los Toros. Me dice el General Cristi que eso ya estaba totalmente coordinado con el Comandante de la División de Ejército III, o sea que no iba a haber nadie en la zona, iba a estar todo el terreno liberado. No obstante, yo hago la operación tan mal que el cuerpo aparece al otro día o a los dos días, que ahí es cuando es recuperado, es cuando se hace la autopsia por el médico del Servicio Público de Paso de los Toros o de Tacuarembó, de uno de los dos lugares, no lo sé. Y aparece que no presenta lesiones de ningún tipo", relató.

A continuación, el expediente con el diálogo completo entre José Gavazzo y el Tribunal de Honor:

“¿Qué sentido tiene que de la Argentina, donde los mataban a todos, trajéramos una cantidad X de personas para matarlas acá?”



En abril del año pasado a Gavazzo también le preguntaron por el llamado “segundo vuelo”: el traslado a Montevideo en un avión militar en octubre de 1976 de 22 uruguayos que estaban secuestrados en Buenos Aires. Hasta hoy permanecen desaparecidos.

Pese a que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea –en un informe que presentó al presidente Tabaré Vázquez en 2005- aseguró la existencia de este vuelo y que el tribunal le recordó a Gavazzo que “testigos lo imputan como el militar partícipe de dichos traslados”, el militar retirado negó que ese vuelo haya tenido lugar. “Ese vuelo no existió”, dijo.

Dijo que se trataba de “una cosa que es de sentido común” porque en Argentina “el método que ellos usaron, allá ellos”. “Ellos (por Argentina) tenían otras necesidades, otros problemas, otra situación”, señaló Gavazzo. “Ellos al enemigo lo mataban. Nosotros no, ¿verdad?”, aseguró. “¿Qué sentido tiene que de la Argentina, donde los mataban a todos, trajéramos una cantidad X de personas para matarlas acá?”, preguntó ante el tribunal. “No tiene sentido, no tiene sentido”, repitió.

“Si nosotros hubiéramos tenido la necesidad militar o fuésemos unos sádicos, que los queríamos matar, los matábamos allá, pero no los traíamos a Uruguay a matarlos acá”, remató su respuesta.

“Es el único caso de un niño que yo conocí”, dijo Gavazzo sobre Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez

El Tribunal de Honor también le preguntó a Gavazzo si “en el marco de las operaciones y como resultado de ellas” había tenido “conocimiento de algunos menores de edad que eventualmente hubieran quedado huérfanos o alejados de la custodia de sus padres”. “No, no sé nada”, respondió el militar retirado. El tribunal insistió y lo consultó por las “circunstancias” en que estos niños habían sido separados de sus padres y pidió nombres tanto de padres como de hijos y “qué se dispuso sobre el destino de estos menores.

“Conozco un solo caso”, dijo Gavazzo, “que es el del hijo de una mujer que se llama Sara Rita Méndez”. Méndez, secuestrada en Buenos Aires en 1976, tenía un hijo de días al momento de su detención. Su hijo –Simón Riquelo, aparecido finalmente en 2002- se convirtió en símbolo de los niños separados de sus padres durante la dictadura.

Gavazzo dijo que cuando se detuvo a Méndez en Buenos Aires él participó porque su interés era “porque ella sabía dónde estaba la bandera de los Treinta y Tres Orientales que habían robado del Museo Histórico Nacional”. Por este motivo, de acuerdo al relato de Gavazzo, él pidió para participar del operativo donde se detuvo a la mujer. “Mientras los argentinos hacían sus operaciones, yo me dediqué a buscar los lugares donde podría estar la bandera, fue lo único que hice”, dijo Gavazzo. En ese momento fue que Gavazzo se encontró con el hijo de Méndez. “Terminamos la operación, a mí me llevaron de vuelta. Yo no supe nunca qué pasó con ese niño”, agregó.

“Después con el tiempo, especialmente después del 85, el caso ese se volvió emblemático y lo usaron diciendo que había sido yo el que había robado el bebé, ¿no?”, señaló. “Ese es el único caso de un niño que yo conocí”, dijo.