"Sentí un vacío enorme el día que faltó Jorge", dijo Lacalle y se refirió al liderazgo de Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes de noche a la muerte repentina de Jorge Larrañaga, que falleció tras un paro cardiorespiratorio hace poco más de una semana y destacó su condición de "guerrero".

"Era un luchador. Sentí un vacío enorme el día que faltó Jorge", subrayó el presidente en diálogo con "Subrayado" (Canal 10). Consideró que fue la partida de un "guerrero" con el que tuvo "decenas de batallas".

Contó que cuando Larrañaga aceptó el Ministerio del Interior , él estaba seguro de que "iba a hacer las cosas bien, pero las hizo muy bien", y señaló que en ese cargo conducía "convenciendo, no imponiendo".

"Jorge dormía más bien poco. Hablábamos mucho. Me llamaba a las dos de la mañana para decirme que se capturó a fulano y mengano. El caso Morabito lo tenía obsesionado, lo tenía rastreado, donde estaba", añadió.

Por otra parte, explicó cómo fue la decisión personal de escoger a su sucesor, Luis Alberto Heber, y aseguró que fue "dificilísima". "Porque cierro los ojos y mi ministro es Larrañaga", dijo.

Sobre Heber, destacó su seguridad, su humildad y sus "muchos años de participación política, de buen relacionamiento con todo el sistema". "No querer cambiar todo (...) y yo estoy conforme con la decisión", agregó.

Respecto a la leyenda "Hay orden de no aflojar", pintada en una dependencia del Ministerio del Interior por parte de oficiales en homenaje a Larrañaga que generó polémica, el presidente respondió: "No me parece bien. Se que fue autoconvocada. Fue una explosión de afecto, pero no me parece bien".