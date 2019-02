Sendic no será orador en campaña de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic decidió por unanimidad apoyar la precandidatura de Oscar Andrade de cara a las internas del Frente Amplio. La decisión se comunicó ayer tras una reunión con el Partido Comunista y después de varios días de negociaciones entre los sectores.

Como motivos para respaldar a Andrade señalan que “representa a la génesis del proyecto frenteamplista” y destacan el hecho de que “es un compañero militante, que surge de la clase obrera y que representa esa visión, la cual es clave en la transformación de una sociedad, en donde debe existir un vínculo fuerte entre las organizaciones sociales mayoritarias de la sociedad y el Frente Amplio”. Resaltan que tiene visión estratégica, le da un fuerte énfasis a la educación, a la investigación, a la innovación y al cambio de la matriz productiva.



El diputado Felipe Carballo (Lista 711) dijo a El País que “Sendic no es candidato” y por lo tanto no será orador en los actos de campaña. “La 711 tiene definido cuál será el trabajo de Raúl en el marco de aportar para el cuarto gobierno, es un compañero que obviamente va a estar trabajando hacia la interna de nuestro sector”, explicó el legislador.



El candidato que estará presente en los actos de Andrade será el diputado Saúl Aristimuño, que estará encabezando la Lista 711 para las internas. Tanto de la Lista 711, como del Partido Comunista, negaron “condicionamientos” para el acuerdo.



La Lista 711 no definió si la imagen de Sendic irá en las listas y tampoco cuál será la lista al Senado, ya que entienden que falta aún mucho tiempo para las elecciones de octubre.

Después de conocerse el acuerdo, la militante del PVP y excandidata a la intendencia de Montevideo Virginia Cardozo comentó en Twitter: “Hace un calor de morirse en Montevideo y encima me llega esta noticia ¿me quieren matar a mi?”