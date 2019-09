Nuevo cruce: "Las declaraciones de Astori me parecen lamentables", dijo Sendic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de meses de intenso debate dentro y fuera del oficialismo sobre la situación del exvicepresidente Raúl Sendic, el asunto recobró fuerza esta semana cuando el ex compañero de fórmula de Tabaré Vázquez respondió en duros términos a las consideraciones que hizo el ministro de Economía, Danilo Astori, acerca de su gestión en Ancap.

En declaraciones al programa Todo Pasa, de Oceáno Fm el miércoles, el ministro de Economía fue consultado sobre cuál fue el peor error político que cometió el Frente Amplio en estos tres períodos de gobierno, y respondió: "Yo creo que los temas relativos al gobierno de Ancap quizás hayan sido un golpe muy fuerte, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Estoy tratando de evitar referencias personales, pero hago referencia a asuntos de Estado, algunas conductas individuales muy irresponsables en algunos casos en materia de recursos públicos".



Raúl Sendic, que renunció a su cargo en setiembre de 2017 luego de la intensa polémica generada por el uso que hizo de la tarjeta corporativa de Ancap, empresa pública que presidió entre 2010 y 2013, le respondió este miércoles al ministro durante una gira con su lista 711 por Colonia, y lanzó: "Desde hace un tiempo para acá, las declaraciones del contador (Danilo) Astori me parecen lamentables. A 40 días de la elección no voy a entrar a polemizar con Astori, todos saben cuáles son las diferencias que tengo con él. Creo que Astori tiene problemas más importantes para preocuparse que la famosa historia de Ancap, que ocurrió a principios de este gobierno. Estamos terminando el gobierno con un déficit fiscal importante y creo que esa debería ser la preocupación principal", según declaraciones que recogió VTV.



En tanto, este jueves, el semanario Búsqueda publicó una entrevista con el ministro de Economía, quien reiteró las declaraciones que hizo a Oceáno FM, cuando mencionó "algunas conductas que a la gente no le han gustado -y a mi tampoco -, que invadieron el terreno ético". Frente a este asunto, el periodista le preguntó si se refería a Sendic, y Astori respondió: "Sí, por ejemplo".



En abril de este año Sendic se refirió a las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, quien indicó que "la corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir. No hay corrupción grande o chica, hay corrupción", si bien no indicó ningún nombre en particular.



En ese momento, Sendic fue consultado al respecto y dijo: "No sé, la verdad que no la puedo entender, me imagino que empezó a hacer campaña pero espero que se pueda focalizar en los temas que importan a los uruguayos".