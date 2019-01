Sendic se propone liderar a los "indeseables" que no se "acomodan" con "la Masonería"

Horas después de haber sido suspendido por el plenario del Frente Amplio y, en consecuencia, inhabilitado para presentarse como candidato en las elecciones de 2019, el exvicepresidente Raúl Sendic dijo que el sector que lidera será parte de los "indeseables" que no quieren "acomodarse" con "grupos de poder" como "la Masonería".

En la sede de la Lista 711, el exvicepresidente dijo a sus militantes que, al dirigirse a los posibles votantes, deberán pedir que sigan a "una izquierda que no se acomode con el statu quo".



En el discurso recogido por Búsqueda, dijo: "Queremos una izquierda independiente para el sistema". Y añadió: "Somos indeseables, tanto que no nos quieren ni de candidatos, porque el sistema avanzó, ha ido tomando el poder y parte de nuestros compañeros del Frente Amplio han hecho un acuerdo para la sustentabilidad del sistema".



En este sentido, sostuvo: "Necesitamos que nos voten porque no queremos acomodos, porque no queremos arreglos, porque consideramos que para muchos somos indeseables porque defendimos al Estado".



"Somos indeseables porque no nos acomodamos con ningún grupo de poder, ni los económicos ni los religiosos, ni las sectas. No somos el Opus Dei, ni de la Masonería, no vamos al Piso 40 ni a las iglesias evangelistas", declaró el exvicepresidente.