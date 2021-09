Sendic pidió "transparencia" en el negocio del portland de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, afirmó que "debería haber transparencia" en cuanto a la asociación con privados que se maneja para el sector del portland de la empresa.

Entrevistado en Radio Universal, opinó que "se debería informar el objetivo de una asociación de esta naturaleza".



"Hay que saber si están proyectando solo una alianza o sociedad comercial, o si están planteando una sociedad integral donde incluso estas reservas y estos activos industriales que son tan importantes (...) forman parte de ese plan. Eso me parece más peligroso y más de riesgo, porque es un activo muy importante de la empresa que no debería ser privatizado", sostuvo en relación al sector del cemento portland.



Además, el expresidente de la empresa pública afirmó que "no hay buenos antecedentes" sobre transparencia. "Ha habido demasiado secreto y reserva sobre alguno de los acuerdos que se hicieron", dijo en referencia al contrato firmado con la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo.

En ese sentido, agregó que el directorio de Ancap tiene la obligación de informarle al Parlamento "cuál es su plan, cuando se va a embarcar en un llamado de esta naturaleza para un negocio tan importante para el país". "No se puede hacer en secreto, creo que hay que hacerlo de acuerdo a las normas jurídicas y legales", sostuvo.