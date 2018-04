Sendic sobre De León: "Los gastos están todos asociados con su representatividad en ALUR"

El exvicepresidente Raúl Sendic habló sobre la situación del senador de la Lista 711, Leonardo De León, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) considerara que hizo un uso indebido de las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (ALUR), caso que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio resolvió tomar de oficio.



“Va a presentar un informe ante la Fiscalía. Los gastos con la tarjeta corporativa están todos relacionados con su tarea en ALUR. Él lo va a explicar a la sede judicial a través de un escrito", indicó el exvicepresidente.



Además aseguró que el senador "goza de mi confianza. Tengo absoluta tranquilidad con su gestión en ALUR y la forma en que se comportó en esa gestión".



Con respecto a las cenas que mantuvo De León con el blanqueador español de dinero negro, Daniel Mercado, Sendic dijo que la información que él tiene es que hubo una o más de una reunión con una empresa dedicada a biorefinerías para la instalación de una planta de producción de energía.



"No sé si ese empresario estaba relacionado o no al lavado de dinero, porque ninguno de nosotros anda con un rayo láser identificador de lavadores. Hemos tenido lavadores adentro de la propia Cámara de Diputados", indicó.



El exvicepresidente consideró que este caso le "huele a la misma acusación de que el avión de ALUR estuvo en la Ruta del Dinero K solo porque aterrizaba en el aeropuerto de San Fernando", dijo.



"Con eso me parece que están haciendo una acusación infundada, que es parte de una campaña de enchastre que hemos sufrido en estos últimos meses", aseguró.

En el caso de De León, la comisión siguió el mismo camino que con Sendic. En el acta final del informe del Tribunal se indicó que se tomó la decisión de intervenir de oficio a pesar de que en la Mesa Política la Lista 711 había manifestado el interés del exvicepresidente de dar explicaciones sobre las compras realizadas cuando presidía Ancap.

No se manejan plazos para el fallo del organismo oficialista encargado de velar por la ética de sus dirigentes, aunque en el caso de Sendic todo el proceso llevó alrededor de dos meses de estudio por parte de los integrantes del Tribunal.



En un informe enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, la Jutep afirmó que "no recibió" ninguna aclaración por parte de De León sobre la utilización de las tarjetas corporativas en viajes al exterior que la empresa "no informa" como realizados en ejercicio de sus funciones. Es decir, esos gastos no se habrían realizado en misión oficial.



Cenas con blanqueador de dinero

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, le envió al fiscal Luis Pacheco el audio del programa Así nos va, de radio Carve, en el que informan que el senador Leonardo de León dijo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que cenó cuatro veces con el blanqueador español de dinero negro, Daniel Mercado, indicó la periodista Patricia Madrid a través de su Twitter.



Así nos va de radio Carve informó esta mañana que el propio De León dijo al organismo en sus declaraciones que fueron cuatro las veces en que cenó con Mercado en Buenos Aires.



Mercado es representante de la empresa Griñó en América Latina. Se trata de un publicista argentino que en el año 2012 testificó como arrepentido en España por haber blanqueado dinero negro del Partido Popular (PP) español. Entre 2003 y 2007, fue uno de los publicistas del PP en Islas Baleares y asesoraba con su empresa Over Marketing.