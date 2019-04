Sendic disparó contra Vázquez por manejo del caso Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace meses que no aparecía en la escena pública. Desde que se votó su inhabilitación como candidato al Senado, el exvicepresidente Raúl Sendic bajó su perfil. Sin embargo, ayer respondió a los cuestionamientos del ministro de Economía Danilo Astori y criticó al presidente Tabaré Vázquez por el manejo del caso de José Gavazzo.

Sendic se hizo presente en el acto homenaje a las “muchachas de abril”, las tres mujeres asesinadas por las Fuerzas Conjuntas en la madrugada del 21 de abril de 1974. Allí cuestionó a la Justicia, por quitarle la tobillera y la guardia policial a Gavazzo. Recordó que el exoficial fue uno de los militares que participó en el operativo y consideró que “es una muy mala señal que haya tenido un alivio en su condena”.

“Todos tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Me indigna mucho que frente a criminales como estos no podamos hacer caer todo el peso de la Justicia”, afirmó el exvicepresidente.

Consultado por El País sobre cómo se manejó el expediente del Tribunal de Honor, en el que Gavazzo confesó haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, Sendic contestó que fue “lamentable”. “No le podía haber pasado inadvertido al presidente la situación. Pienso que inmediatamente se tenían que haber tomado las medidas para denunciar la situación a la Justicia”, subrayó en tono crítico.

A eso agregó que en su opinión, el gobierno debería hacer una “profunda autocrítica” y la Justicia tendrá que investigar cuáles son las responsabilidades de la oficina de la Presidencia, del propio Vázquez y de los ministros. “El presidente siempre tiene responsabilidad depende de él leer o no los expedientes. Fundamentalmente si los tiene que firmar”, acotó Sendic.

Asimismo consideró que fue “injusta” la situación generada con el ministro de Defensa Jorge Menéndez, a quien Vázquez le pidió la renuncia a pesar de haberle informado de la confesión de Gavazzo al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma. “El ministro de Defensa estaba en una situación indefensa, prácticamente con una enfermedad terminal y a los pocos días falleció”, señaló.

Vieja disputa

El exvicepresidente no dejó pasar la oportunidad para contestarle a Astori, quien el pasado lunes, en un acto del Frente Líber Seregni, dijo que “la corrupción también llegó al Frente Amplio. Si bien no lo nombró directamente, Sendic se sintió aludido por las afirmaciones: “No me nombró pero estoy seguro que se refería a mi, por lo tanto no le voy a esquivar el bulto a esta situación y me parece lamentable”.

“Considero que hay situaciones que el contador, como ministro de Economía, se tiene que concentrar, la situación de la economía, la generación de trabajo en el Uruguay”, afirmó.

Sendic dijo que el jerarca debe atender el desempleo, donde entiende que sí es posible crear nuevas fuentes de trabajo. También señaló que “hay que aliviar la carga tributaria de la clase media de la sociedad” y “mejorar la situación de los sectores de menores recursos”.

“Me imagino que empezó a hacer campaña, pero espero que pueda enfocarse en los problemas de los uruguayos. Astori tiene derecho a decir lo que quiera. Creo, como uruguayo, que los problemas que tiene el país requeriría que él se concentrara en esos elementos”, insistió el exvicepresidente.

Sendic está realizando algunas recorridas por el interior, participa de la dirección de la Lista 711 y de charlas con dirigentes de su sector. Lo que no puede es ser candidato al Senado producto de la sanción que le impuso el Plenario el 15 de diciembre del año pasado. Para las internas, la lista de su grupo será encabezada por el diputado por Rivera, Saúl Aristimuño.