Sendic tras dichos de Astori sobre corrupción: "Me imagino que empezó a hacer campaña"

El exvicepresidente Raúl Sendic se refirió este jueves a las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, quien indicó que "la corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir. No hay corrupción grande o chica, hay corrupción", si bien no indicó ningún nombre en particular.



Sendic aseguró que quedan varias cosas para que el Frente Amplio haga en su último año de gobierno: se necesita aliviar la carga tributaria del sector medio de la sociedad, mejorar las condiciones de los sectores de menores recursos, políticas activas de vivienda, "al gobierno, que le queda casi un año, tiene que concentrarse", expresó.

"Creo como uruguayo que los problemas que tiene el país requerirían que él (por Astori) se concentrara en esos elementos", indicó durante un acto por los 45 años del asesinato de las "Muchachas de Abril".



Al ser consultado sobre a qué atribuía las palabras del ministro de Economía Sendic indicó: "No sé, la verdad que no la puedo entender, me imagino que empezó a hacer campaña pero espero que se pueda focalizar en los temas que importan a los uruguayos".



"Yo considero que hay elementos que él como ministro de Economía se tiene que concentrar, que tiene que ver con el empleo, con la situación de la economía, tiene que ver con que necesitamos políticas actividad para la generación de trabajo en el Uruguay", agregó Sendic.