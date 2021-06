Sendic no apelará fallo que lo condenó: "No tengo ninguna confianza sobre este proceso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex vicepresidente de la República Raúl Sendic aseguró que no apelará el fallo que lo condenó a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 500 unidades porque no confía en el proceso que se llevó adelante en la Justicia. "No tengo ninguna confianza sobre este proceso", expresó.

"No tengo ninguna esperanza de que pueda ser diferente. Si hasta ahora fue tratado de esta manera, incluso con una jueza que ingresa hace dos meses, que no nos dio lugar a una audiencia y no escuchó los testimonios. No confío en este proceso, en la forma en que se trató este proceso", indicó Sendic en diálogo con Informativo Sarandí.



El ex jerarca opinó que el caso ha tenido "mucho más peso y ribete" desde el punto de vista político que desde el punto de vista jurídico. "Estoy absolutamente convencido de esto, porque sino no hay ninguna explicación, por ejemplo, para que decisiones que tomamos todos los directores de la empresa, que todos acompañamos, y el único que siguió procesado fui yo, (mientras que) los demás compañeros del directorio no", explicó.



Sendic aseguró que cuando el proceso se inició confió plenamente en la Justicia, hasta el punto de considerar que era la primera ocasión en la que sintió que se lo escuchaba. "Sentí que había una garantía importante en ese momento", recordó.



Sin embargo, con el paso del proceso perdió esa confianza.



"Acepto el fallo porque no estoy dispuesto a seguir adelante con un proceso que va a durar tres años más y que no tengo ninguna expectativa de que pueda tener un trato diferente del que tuve hasta ahora", aseguró. "No voy a apelar el fallo, lo voy a dejar así y voy a aceptar lo que la jueza determine", reafirmó.



De todas maneras, Sendic indicó que "hay distintas versiones" respecto al alcance que tiene el año sobre el que cae la pena. "Hay distintos alcances en el sentido de si ese año abarca toda la sentencia, toda la pena o la inhabilitación, o si solamente tiene que ver con la posibilidad de ir a la cárcel o no. Hay diferencias sobre esto y la única que lo puede aclarar es la jueza, por lo tanto se le va a pedir que aclare".



El exvicepresidente aseguró que, además, decidió "dejar el tema por acá" porque es un proceso que en total ha durado seis años. "La vida no es eterna, no puedo vivir diez años con esta situación. No tengo ninguna expectativa de que puede haber un pronunciamiento distinto, ha tenido un peso tremendo la presión política y el manejo público que se hizo de la situación", indicó.



"Yo cumplí con todas mis convicciones desde el punto de vista institucional, porque cuando consideré que estaba en cuestión renuncié a mi cargo de vicepresidente de la República. Yo no me aferré a ningún cargo, no me aferré a mis fueros en aquel momento, entregué el lugar que tenía -que no era cualquier lugar y que creo que no hay un solo antecedente así en la historia de Uruguay- y lo hice sin ninguna dificultad", dijo.



Sendic aseguró que la inhabilitación de ejercer un cargo político durante cuatro años no es un problema para él. "No tengo un apego ni un enamoramiento con los cargos, los cargos los tuve todos ya", aseveró.



El ex jerarca, quien fue vicepresidente durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, fue condenado en mayo por los delitos de abuso de funciones y peculado cuando estuvo al frente de Ancap, entre los años 2010 y 2013.



En la resolución firmada por la jueza María Helena Mainard, se ratificó el pedido de condena del fiscal Luis Pacheco y echó por tierra la solicitud de la defensa quien planteó la absolución.