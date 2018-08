Sendic alertó por el déficit y pidió más impuestos a "ricos"

"No hay temas vedados", dijo el exvicepresidente y líder de la Lista 711 ayer en la tarde en el comité de base El Hervidero de Solymar. Allí advirtió que el déficit fiscal "no se ha logrado abatir" y se ha convertido en "una amenaza permanente" para el cumplimiento de los planes de gobierno.

"Estamos desde el principio de este gobierno con la situación que el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado, es casi un 4% del PIB en forma permanente (...) sin que podamos abatirlo, sin que podamos tener una reducción. A pesar de que se tomaron medidas que no fueron simpáticas. Se cargó o se aumentaron impuestos sobre los sectores medios de la sociedad, cosa que no era deseable", señaló Sendic ante un grupo de militantes frentistas que llenaron un pequeño comité ubicado sobre Giannattasio.

El planteo fue realizado luego de destacar los logros obtenidos en los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, entre los que nombró la reducción de la pobreza, del desempleo, la diversificación de la matriz energética y la aprobación de leyes como el matrimonio igualitario o la legalización del aborto.

Con respecto a la situación actual, Sendic se mostró preocupado por la marcha de la economía, dado el "enfriamiento" registrado. Como ejemplo citó las dificultades por las que atraviesa la empresa láctea Pili, las mineras en Rivera, la situación de Juan Lacaze. Ante lo que concluyó: "Hay dificultades que no pudimos resolver".

Después de hacer referencia a la caída de la economía, se mostró muy preocupado por el empleo. "Estamos en un momento donde por primera vez la oferta de empleo está amenazada y hubo una reducción de la inversión publica", advirtió sobre la decisión del Ministerio de Economía de recortar el gasto en entes.

"¿Qué nos pasó? ¿Cuál es el problema que tenemos?", preguntó. Y enseguida respondió con una afirmación: "Tuvimos un avance importante en el primer gobierno, un avance sustancial en el segundo y un enlentecimiento del programa en un tercer gobierno. Esta pérdida de iniciativa genera que la derecha empiece a tomar la iniciativa".

Desde su punto de vista es importante buscar una solución que permita equilibrar los "ingresos y egresos" del Estado. "Tenemos que pensar para adelante cuáles van a ser las medidas que vamos a plantear y cómo se atiende este tema".

Para un eventual cuarto período de gobierno, Sendic planteó la necesidad de dar una discusión de programa de fondo y en ese marco propuso aumentar impuestos "a los más ricos".

"Los ricos tienen que poner un poquito más. Hemos desarrollado una serie de políticas donde buena parte de los costos de las políticas la pagan los trabajadores, la clase media y los profesionales. A los ricos es difícil cobrarles impuestos. Tienen muchas formas de evadir, en nuestro país y en todo el mundo", advirtió.

Para Sendic, "los ricos" siguen acumulando riquezas tanto cuando hay crecimiento económico como cuando hay crisis. Por ejemplo, mencionó la valorización del precio de la tierra. "En las protestas se habla de muchas cosas, pero no del valor de la tierra", dijo.

"Sé que a nadie le gusta hablar de impuestos cuando vienen las campañas electorales, ahí somos todos buenitos, pero cuando se llega al gobierno la plata no alcanza y no se puede solo endeudarse. Necesitamos que ese sector de la sociedad contribuya más", opinó. Sendic dijo que hay que analizar más impuestos a los más ricos, porque "no es sostenible el déficit de casi 4% del PIB a lo largo de un período (...) No se puede sostener y tampoco pensamos que haya que eliminar las políticas públicas", señaló. Es más, aseguró que se debe continuar con las transferencias monetarias hacia sectores de menores recursos.

Ganar o perder.

"Cuando vamos a una elección se puede ganar o perder. No estoy pronosticando que vayamos a perder", aclaró Sendic. En el caso de una derrota del Frente, Sendic dijo que lo peor no será "que un grupo de miles de militantes se quede sin trabajo porque tienen que abandonar sus puestos (...) Lo peor que pasará es cómo quedarán los miles de uruguayos en situación de vulnerabilidad", afirmó. Como ejemplo citó que "se pueden echar para atrás avances importantes". "¿Cómo quedan los uruguayos que están en la pobreza o los recién recibidos de clase media? Están en vulnerabilidad, porque pierden el empleo o no pueden pagar la cuota del banco y descienden otra vez, porque están prendidos con alfileres", señaló.