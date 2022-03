Señales para dos mitades en pugna

La cantidad de uruguayos que anularon su voto, más de 81.000, constituye una señal de alerta para el sistema político. El voto nulo se llevó el 3,6% de los votos emitidos, prácticamente el doble de lo que suele haber en las instancias electorales en general. Esta cifra es la expresión más clara de la porción de ciudadanos que no se sintieron representados con ninguna de las dos opciones posibles, pero también fue resultado de una campaña por demás agresiva e ineficaz en argumentos para convencer a los indecisos de un lado u otro del péndulo, que hasta último momento representaron una incógnita. El alto porcentaje de anulados revela, también, que la discusión en torno a la LUC no concitó suficiente interés. Son votos que no pudo congregar el sistema político en general, y como tal es una mala señal.