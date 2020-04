Senadores frenteamplistas denunciaron a Gerardo Sotelo ante la Jutep

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores del sector Vertiente Artiguista (Frente Amplio) Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, enviaron un comunicado a la Junta de Transparencia (Jutep) para que analice la “situación de apariencia irregular” de Gerardo Sotelo, actual director Nacional de Televisión Nacional de Uruguay (TNU).

En el comunicado indican que Sotelo fue, por un lado, designado en el cargo de director de TNU el 22 de abril, mientras que por el otro participa de la nómina de candidatos a la intendencia por la coalición, encabezada por Laura Raffo.

Es así, expresaron, que “el director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de una campaña electoral donde él es uno de los candidatos. Esta situación, por demás irregular, puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado; y abrir la posibilidad desde dicha función, a incidir en eliminar todo margen de ecuanimidad y transparencia a la hora de informar a la ciudadanía por parte de los medios públicos de nuestro país”, indicaron los senadores.

“La postergación de las elecciones municipales no cambia en nada la evidente contradicción de estar al frente de los medios públicos y a la vez ser candidato en las mismas”, consideraron.



En el documento presentado a la Jutep se recuerda además un tuit de Sotelo, quien el 5 de marzo indicó: “Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas".

Los legisladores frenteamplistas expresaron por otra parte que si bien las elecciones municipales fueron postergadas debido a la pandemia de coronavirus, aquellos que quedaron elegidos para la nómina en la candidatura a estas elecciones así deberán permanecer.



Sin embargo Sotelo, según consta en el documento, explicó la situación al diario El Observador. “Lo que cambió fue que no está más el motivo por el cual se había suspendido mi designación. Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente", indicó.



“Las elecciones fueron prorrogadas, pero el proceso eleccionario es el mismo. Y de hecho la campaña sigue, con otras velocidades, con otras herramientas, pero la campaña para la Intendencia de Montevideo sigue, todos lo observamos”, explicaron Della Ventura y Rubio.



En el comunicado los senadores indican que, según consideran, hay una violación del artículo 21 de la ley 17.060 y de los artículos 9, 11, 16, 17, 28, 30 y 37 del decreto 30/003.



En base a esto, ambos legisladores solicitaron que la Jutep inicie una “investigación y análisis de los hechos de apariencia irregular y contrapuesta a la ética en la función Pública denunciados en el presente”.