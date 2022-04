Senadores del FA piden información y opinión de Cancillería por apoyo del embajador Enciso al "NO"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Senadores del Frente Amplio cursaron este miércoles un pedido de informe por la "actuación política" del embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración. Daniel Caggiani, uno de los que firmó la solicitud, indicó en su cuenta de Twitter que el accionar del blanco es una "actitud expresamente prohibida" en el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior.

En el pedido de informe se plantea que "en reiteradas ocasiones" Enciso publicó en su cuenta de Twitter "actividades desarrollas en nuestro país relativas a actos públicos" en Florida, "realizando incluso declaraciones que en principio no estarían en el marco de los dispuesto por la Ley N° 19.841, Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República".



Además, se señala que la legislación uruguaya establece que "el personal diplomático está 'al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos'".

También destaca que el "funcionario está para la función debiendo desempeñarse con imparcialidad al interés general, y muy especialmente señala que son deberes especiales del personal del servicio exterior la probidad, la reserva, el decoro y la dignidad en el cumplimiento de sus funciones".



Caggiani declaró a Radio Universal que Enciso "ha participado en algunas actividades de carácter institucional en la Intendencia de Florida". Además, "ha tenido algunas posiciones a través de sus redes sociales de defensa y, sobre todo, fomentando los actos del Partido Nacional en Florida y aquellos vinculados al referéndum contra la LUC. Creo que, sin duda, es por lo menos una manifestación que no corresponde a un embajador que representa a todos los uruguayos. Queremos conocer las opiniones de Cancillería para saber qué información tienen al respecto.



Además, comentó: "Enciso anda a veces más cerca de Florida que de Buenos Aires. Queremos conocer un poco las explicaciones que puede tener la Cancillería, porque la venida del jefe de la misión tiene que tener su autorización. Y cuáles son los motivos. Nos llama la atención que siempre ande por estos lados y, además, haga consideraciones políticas que creo que no corresponden a un integrante de una misión en Buenos Aires".



Cursamos hoy dos pedidos de informe. Uno, respecto a la actuación política en el referéndum del Embajador de Uruguay en Argentina, @PajaroEnciso, actitud expresamente prohibida en el artículo 2 del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior, y situación que nos preocupa. pic.twitter.com/nXXLE9grLe — Daniel Caggiani (@DCaggiani) April 6, 2022

Diputado blanco salió al cruce

El diputado por el Partido Nacional Álvaro Rodríguez Hunter salió al cruce en su cuenta de Twitter. El legislador se preguntó: "¿quieren que un embajador político no pise su departamento?, ¿que no defienda una ley de su presidente?, ¿que este encerrado en su embajada o que esté haciendo gestiones para fomentar fuentes de trabajo en Uruguay?".



"Espero que no sea una chicana por muchos uruguayos en Argentina que decidieron no derogar", añadió.