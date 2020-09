Senadores del FA evalúan interpelar al ministro Uriarte por el caso Nicolás Chiesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera informó este miércoles de tarde que la bancada de senadores del Frente Amplio evalúa interpelar al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte en "los primeros días de octubre" por el episodio de Nicolás Chiesa, director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) quien terminó renunciando a su cargo en Mi Granja S.A tras conocerse que había firmado un contrato con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) representando a la firma privada para comercializar sus productos en el Mercado Modelo, cuando ya ocupaba su cargo en el ministerio.

Carrera aseguró este miércoles a "Más temprano que tarde" (Radio El Espectador) que Uriarte es "responsable desde el punta de vista político", y es un "error" del presidente Luis Lacalle Pou en el entendido de que "tendría que haber destituido a Chiesa, porque como dijo el presidente en su momento: no se puede estar de los dos lados del mostrador, pero no se lo puede dejar elegir".

Además, afirmó que de acuerdo a su investigación "Nicolás Chiesa hace 12 años es representante de esta empresa y es una situación irregular que se configuró al momento que él además de ser el director de la Granja es el representante del Poder Ejecutivo en la gobernanza del Mercado Modelo actual".

El senador opositor declaró en esa línea que "un funcionario público cuando es convocado tiene que optar, y además tiene que denunciar cuando está involucrado en alguna actividad particular tiene que denunciar a su jerarca. En este caso, el señor Chiesa no denunció, no puso en conocimiento".

Por otro lado, Carrera dijo que entre las potestades de Chiesa está la de dirigir el Fondo de Fomento a la Granja y "al mismo tiempo estaba siendo representante de la empresa Mi Granja", lo que consideró una "situación irregular".

Consultado sobre si considera que favoreció de alguna manera a Mi Granja S.A, el senador respondió: "Nosotros creemos que sí".

Carrera informó este martes en rueda de prensa que presentaron una denuncia penal porque "su situación jurídica configura el delito de conjunción de interés público y privado" y "su accionar viola diversas disposiciones del Código de Ética en la Función Pública".