Senadores del FA exigen respuesta de Interior tras "colapso" de sistema informático de Científica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Daniel Caggiani y Alejandro Sánchez cursaron en las últimas horas un pedido de informes al Ministerio del Interior luego de que se conociera un "colapso" en el sistema informático de Policía Científica. Si bien el ministro Luis Alberto Heber destacó que no hubo "pérdida" de datos, así como tampoco "filtraciones" y que se está trabajando en "recuperar" toda la información, ahora los representantes opositores buscan conocer más detalles de lo ocurrido.

El senador Carrera tuiteó esta mañana que cursaron el pedido de informes "ante el incidente informático ocurrido en Policía Científica, por el que se habrían dañado discos duros conteniendo información relevante para la investigación criminal".

En el pedido que hicieron a la vicepresidenta Beatriz Argimón, los tres altos dirigentes frenteamplistas buscan conocer cuál fue la "entidad del incidente", las áreas que "específicamente" alcanzó y si "existen respaldos sobre la información contenida en los discos duros afectados".

Para el caso de que no existiera respaldo informático, los senadores consultan "por qué razón no se previó un respaldo correspondiente" y si ya se realizó o no un contacto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para que les brinde "asesoramiento", al mismo tiempo que piden fechas y más detalles.



Sobre el paso de contratar a un privado para la "recuperación de la información en los discos duros", que ya anunció Heber, piden acceder al "contrato de confidencialidad firmado entre las partes", cómo fue el proceso de adjudicación de la firma abocada a esa tarea y si se pidió autorización a la Fiscalía General de la Nación para "realizar el procedimiento de recuperación con un privado" y que el tercero "pueda acceder o recuperar la información de los discos duros afectados".



Vinculado a Fiscalía, piden saber si le notificaron al ministerio público "la cantidad de pericias involucradas y el Número de Noticia Única Criminal asociado a cada una", así como si este paso también se comunicó al Poder Judicial.

Ante el incidente informático ocurrido en Policía Científica, por el que se habrían dañado discos duros conteniendo información relevante para la investigación criminal, junto a los senadores @DCaggiani y @pachasanchez cursamos un pedido de informes al Ministerio del Interior. pic.twitter.com/N0SMEEQelg — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) June 20, 2022

En rueda de prensa del pasado viernes, consignada por VTV Noticias, Heber comenzó destacando: "Primero quiero dejar tranquila a la población que no hay un dato que se pierda". Al mismo tiempo, anunció que contrataron a "una empresa para poder recuperar toda la información".



"Nos va a salir unos pesos lamentablemente, pero es el límite de la capacidad de memoria que tiene el equipamiento y estábamos en proceso de licitación para ampliarla pero no llegamos a tiempo, y llevó a que colapsara el sistema y por lo tanto pudiéramos tener el riesgo de perderla. No lo tenemos", dijo el ministro.



Y puntualizó: "El director de Científica me dijo que ya están trabajando para poder recuperar toda la información así nos quedamos tranquilos que lo que ha hecho Científica no se pierde". Consultado sobre si hubo filtración de contenido, manifestó: "No, no hay filtración de información".



Insistió que el episodio ocurrió por las "deficiencias que tiene el sistema y lo obsoleto de muchos de los equipos que lamentablemente tenemos, que tenemos que invertir en eso, porque el trabajo implica mayor memoria".



"El director de Científica me dijo que no me preocupara, que no se perdía ninguna información. En función de los éxitos y profesionalismo que tiene toda la división de Científica de la Policía, me dejó tranquilo y quiero dejar tranquilo a la población", dijo Heber el viernes pasado.