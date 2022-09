Senadores de la coalición llegaron a un acuerdo y definieron recursos para la Udelar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores de la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo para incrementar el gasto en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que ascenderá a US$ 250 millones, US$ 24 millones más de lo proyectado en el mensaje original enviado por el Poder Ejecutivo. El consenso se logró en base al planteo del senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, quien el pasado viernes presentó a los legisladores de la coalición un listado de artículos que tienen un gasto y no están financiados en el proyecto.



Según pudo saber El País, la propuesta del senador, que acompañaron sus colegas, implica que se utilizarán partidas no ejecutadas disponibles en el Ministerio de Economía y Finanzas de cerca de US$ 30 millones.

Las fuentes consultadas indicaron que con parte de esos recursos se prevé financiar la pérdida que tendría la Universidad de la República por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, uno de los puntos polémicos que no se pudo resolver en la Cámara de Representantes. También se destinarán al pago de la nocturnidad para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y se le darán $ 84 millones al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). En este caso, se destinarán $ 14 millones para la creación de dos centros de medidas alternativas en Mercedes y Maldonado. Otros $ 10 millones se volcarán al funcionamiento de una academia para funcionarios y los restantes $ 60 millones para funcionamiento del Inisa.



En esa línea, este lunes el senador del Partido Nacional, Sergio Botana confirmó que se contará con los recursos para derogar el adicional del Fondo de Solidaridad de la Udelar “sin desfinanciarla”. Además, afirmó que se le destinará recursos suficientes para continuar con su expansión en el interior del país y para nuevas horas de docentes que permitan atender a los estudiantes, acompañando así el sostenido aumento de la matrícula.



“No se va a desfinanciar a la Universidad porque ese era un fondo que beneficiaba al presupuesto universitario” dijo Botana.



Otro de los temas que generó polémica en la discusión fue la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización y al Instituto Nacional de Carnes (INAC) para destinarlos a la ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, Botana confirmó que acordaron no quitar fondos de estas instituciones porque “se asume que es un tema del máximo interés nacional”. “No vamos a repartir pobrezas” dijo. Por su parte, Botana afirmó que habrá “un financiamiento de otro origen” que se dará a conocer hoy tras una nueva reunión entre los legisladores de la oposición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Con esta decisión los senadores de la coalición cumplen con el pedido realizado por el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, que en su comparecencia en el Parlamento solicitó que no hubiera una quita de fondos a las instituciones agropecuarias.



Por su parte, desde el Frente Amplio, el senador José Carlos Mahía, dijo que el tope de gasto fijado por el Poder Ejecutivo genera una “dificultad inicial” ya que entiende que el gobierno parte de una “concepción de recorte” que se expresó en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.



Para la oposición las “prioridades” están en la educación y la ciencia y allí intentarán que se generen modificaciones al articulado.



Tras recibir los sustitutivos acordados por la coalición, hoy en horas de la tarde se reunirán en el Parlamento para discutir sobre los cambios hechos por el oficialismo y presentar sus propuestas.