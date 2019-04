Michelini exige la renuncia del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del partido de gobierno Rafael Michelini considera que el asesor directo del presidente Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Toma, debe presentar su renuncia como Secretario de la Presidencia a raíz de los acontecimientos vinculados a la confesión de José “Nino” Gavazzo sobre su participación en la desaparición del tupamaro Roberto Gomensoro.

“Si es Toma (el responsable), naturalmente tiene que dar un paso al costado. Si el expediente lo manejaron otras personas, serán otras personas. Lo que no puede ocurrir es que quienes leyeron el expediente no hayan protegido al presidente”, dijo Michelini este miércoles en su despacho.

“El presidente actuó con coraje y firmeza, con reflejos, pero esos reflejos no los tuvo la Jurídica de Presidencia. Y si el responsable no tuvo reflejos y no defendió al presidente lo mejor es que de un paso al costado”, agregó el legislador.

El exministro de Defensa, Jorge Menéndez, se reunió con Toma en la segunda quincena de febrero para entregarle las actas del Tribunal de Honor y comentarle sobre la confesión de Gavazzo. El militar procesado por violaciones de los derechos humanos, admitió ante en el Tribunal de Honor del Ejército que en 1973 decidió tomar el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro y arrojarlo al río Negro.

La confesión de Gavazzo se hizo pública a raíz de la publicación de un artículo periodístico divulgado el sábado 30 de marzo en el diario El Observador. El lunes 1 de abril El País informó de la reunión de Menéndez junto con dos abogados del Ministerio de Defensa con el Secretario de la Presidencia. Así lo confirmó la carta del exministro divulgada en la mañana de hoy por Radio Sarandi.

“Concurrí a la Secretaría de la Presidencia acompañado por dos profesionales del ministerio donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia”, dice el texto de Menéndez fechado el 1 de abril y rubricado por el dirigente del Partido Socialista. Toma admitió a El País de la reunión y de haber recibido la documentación. Pero evitó informar si le había comunicado al presidente Vázquez sobre la información.

“El expediente… Los expedientes que llegan a la Secretaría de la Presidencia van a Jurídica. Jurídica lo analiza y después se emite la resolución. Y en los dos casos se emitieron las resoluciones. En uno homologando el fallo, y en otro homologando otro fallo. Y luego el expediente pasa al ministerio a los efectos de tomar ciertas acciones”, declaró el Secretario de la Presidencia. Según las fuentes oficialistas consultadas por El País en el entorno del mandatario hay “gran malestar” por los entredichos, pero por el momento no maneja nuevas modificaciones en su gabinete.

Uno de los informantes explicó que confían en que “ahora el proceso judicial eche luz sobre los hechos”. Incluso sostienen que el foco del tema debería volver a centrarse sobre las violaciones a los derechos humanos a partir de 1973, y no en “temas de forma”. En esta línea fue la carta que el presidente del Frente Amplio divulgó en la noche del martes a los medios de comunicación.

“Durante años, en este país y en la región, muchos militares y civiles favorecieron o practicaron el ocultamiento. Y durante décadas, uruguayas y uruguayos seguimos reclamando verdad, justicia y memoria, para construir el “nunca más”. Por detrás -por dentro- de los expedientes administrativos de los Tribunales de Honor Militar que hoy se conocen, late la realidad de la barbarie, del silencio, del ocultamiento, de la impunidad”, escribió Miranda.