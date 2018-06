El senador Germán Coutinho se unió a la campaña "Vivir Sin Miedo" de Larrañaga

La campaña denominada "Vivir Sin Miedo" sumó este viernes una firma más que acerca el proyecto a la meta establecida de alrededor de 280.000 rúbricas para iniciar el mecanismo de reforma de la Constitución.

Esta vez fue el senador colorado Germán Coutinho el que se unió a la campaña impulsada por su par Jorge Larrañaga. "Firmamos por más seguridad", aseguró Coutinho en su cuenta oficial de Twitter.

Larrañaga hizo anuncio del acto a través del mismo medio y aseguró que "esto es de la gente. No tiene color sectorial ni partidario", en referencia a la firma del senador salteño.

Gracias Germán. Esto es de la gente. No tiene color sectorial ni partidario. https://t.co/A0KiZE8hEy — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 1 de junio de 2018

Por otra parte, el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, aseguró que no firmará la reforma de Larrañaga. "Si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años", graficó.



Luego agregó que para el año 2019 su idea es otra: "La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se les terminó el recreo", dijo, y agregó: "Yo no voy a firmar".