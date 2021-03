Senador blanco cruzó a ministro Peña quien dijo que "parte de lo que dice Bill Gates" es "cierto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva mostró públicamente sus discrepancias con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que sostuvo que "parte de lo que dice Bill Gates" sobre la carne sintética "es cierto".

"El que no sabe es como el que no ve", manifestó el legislador blanco en su cuenta de Twitter.

El que no sabe es como el que no ve https://t.co/OC4GXCLvnQ — Sebastian Da Silva (@camboue) March 19, 2021

En diálogo con el programa "Quién es quién"(Canal 5), Peña consideró que es "positivo que haya espacio para otro tipo de carnes" más allá de la natural. Además, indicó no está dentro de sus planes prohibirla.



El ministro manifestó que considera que "parte de lo que dice" Gates es "cierto" porque "la producción ganadera genera contaminación". De todos modos, aclaró que el caso de Uruguay es "distinto" porque "el país está tendiendo a una huella de carbono neutra".



La carne sintética volvió a estar arriba de la mesa a mediados de febrero cuando el fundador de Microsoft, Bill Gates, declaró que "todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética" como una de las medidas para combatir el cambio climático.



El pasado 19 de febrero Da Silva también manifestó sus diferencias con otro senador blanco, Juan Sartori, respecto a este tema.



Sartori indicó que la carne sintética es "más bienestar animal, menos emisión de carbono y costos más baratos".



"La natural será enfocada a mercados premium que pagan más caro y no competirá con producción sintética. Usemos tecnología y tradición para ser un país referente en carnes, sea cual sea", expresó.



Ante esto, Da Silva respondió: "No, Juan. La carne sintética es un invento artificial. Hay ejemplos de sobra que ejemplifican fracasos de estos inventos. El Uruguay es líder es bienestar animal y producción de proteínas naturales. Más naturaleza menos laboratorio. Máxime en el país más agropecuario del mundo".