Senado votó medidas para mitigar impacto económico de la pandemia a más sectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se establecen nuevas medidas de apoyo para las empresas afectados por la pandemia del coronavirus y se amplía su alcance a más sectores. Ahora pasará a Diputados para su aprobación final.

El proyecto de ley propone exoneraciones fiscales a sectores de actividad fuertemente afectados por la interrupción de actividades producto de la pandemia hasta fin de junio.

En su primer artículo, el proyecto de ley amplía la exoneración de aportes patronales jubilatorios al 100% hasta el 30 de junio, y agrega nuevos sectores de actividad.



A partir del proyecto nuevo los sectores abarcados por la medida serán: Transporte escolar, cantinas escolares, servicios de catering artesanal, organizaciones y realización de fiestas y eventos con o sin locales, organización de congresos o ferias nacionales e internacionales, agencias de viajes, transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, y de pasajeros en remises y taxímetro, choferes de aplicaciones y arrendamiento de vehículos sin chofer. También las mesas de radiooperadoras. Las concesionarias de aeropuerto internacional de carrasco y laguna del sauce y transporte aéreo y fluvial que operen, salas de cine y distribución cinematográfica y teatros. Alojamiento y alimentación incluidos en el grupo 12 subrgupos 1,2,4,7, esto es, hoteles, aparthoteles, moteles y hostería, campamentos, bungalows y similares, restaurantes, parrillas y cantinas, café, pubs y bares y se le suman los foodtrucks. También tendrán la exoneración los free shops de fronteras, artistas y actividades conexas no publicitarias, alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación y prestación de servicios audiovisuales para eventos en general no publicitarios y educación deportiva y recreativa, administración de otro tipo de instalaciones deportivas y clubes deportivos.

El proyecto además exonera de pagos mínimos mensuales de IRAE por el semestre enero - junio 2021 a las empresas cuya actividad principal se encuentre entre las actividades establecidas. También exonera de los anticipos de Impuesto al Patrimonio, devengados entre los meses de enero y junio de 2021 a las actividades planteadas.

Asimismo, se otorga un crédito fiscal a dichos contribuyentes, por un

importe equivalente a los pagos que hubieran correspondido realizar de no



El senador Benjamín Liberoff pidió, a su turno, que las medidas para el sector de turismo se extiendan hasta el 31 de diciembre y no terminen en junio como "forma de apoyar al sector que si no se abren las fronteras y se empieza a operar la devastación va a ser más grande". El senador Jorge Gandini aclaró que modificar el plazo de la exoneración requiere de iniciativa del Poder Ejecutivo.