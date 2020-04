"Fondo Coronavirus": FA propone que rebaja sea permanente para legisladores y cargos de confianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tarde de este miércoles, el Senado votará el proyecto de ley que crea el "Fondo Coronavirus", para hacer frente a la delicada situación que atraviesa el país ante el avance de la pandemia. Mañana se votará en Diputados.

El miembro informante del proyecto de ley de funcionarios públicos, Jorge Gandini, señaló esta tarde que "el gobierno ha mantenido una postura muy firme, muy transparente y muy seria. No ha anunciado medidas que no pueda instrumentar inmediatamente. Ha actuado con enorme transparencia y seriedad"



"El presidente ha sido consecuente con su promesa de hacerse cargo y poner la cara. No llegamos al momento más complejo ni en lo sanitario ni en lo económico. Lo que siempre está valorado en 400 millones de dólares es bastante más. Tenemos que seguir pensando en forma de ingresos para no seguir agravando el déficit fiscal que es del 5%", agregó Gandini.

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara dijo que "hay muchos aspectos de este proyecto que harían que en tiempos normales el Frente Amplio no lo hubiera acompañado en absoluto. También creo que el gobierno no lo hubiera enviado sin este contexto".



En esa línea, Bergara agregó: "Vemos dificultades de aspectos conceptuales, de diseño y operaciones, pero hemos definido un posicionamiento político en esta emergencia sanitaria. Por eso vamos a estar apoyando el proyecto a pesar de estas prevenciones".

El Fondo Coronavirus se nutrirá, entre otros, del “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19” que recaerá sobre los funcionarios públicos que perciban más de $ 120.000 nominales, en principio por dos meses, y de un adicional del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que abarcará a todas las jubilaciones de más de $ 120.000, entre otros instrumentos.

El borrador del proyecto, al que accedió El País, establece la creación del “Fondo Solidario COVID-19” que estará destinado a atender los gastos de “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”, los del Ministerio de Salud Pública y prestadores públicos de salud y el pago de los seguros por enfermedad y desempleo brindados por el Banco de Previsión Social (BPS), en este caso desde el 13 de marzo, fecha en que se confirmaron los primeros casos confirmados de coronavirus.

La estimación inicial del gobierno es que el costo del seguro de desempleo y de enfermedad, más las acciones que ha tomado el Ministerio de Desarrollo Social (canastas alimentarias, refugios, etcétera) es de US$ 400 millones.

Esta mañana el proyecto de ley ingresó al Senado, y se consideró en la comisión de Hacienda, que recibió a la ministra de Economía Azucena Arbeleche para que informe sobre la iniciativa.

La senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse manifestó este miércoles previo a la votación que "hay muchas dudas planteadas" sobre este proyecto de ley, al tiempo que subrayó que desde el Frente Amplio han manifestado su "vocación de colaborar" en esta coyuntura que atraviesa Uruguay .

"Queremos colaborar y hemos hecho propuestas concretas", agregó Cosse.

La senadora adelantó que "apoya" la parte del proyecto que rebaja salarios de los legisladores. "Los legisladores tenemos que ser los primeros en poner el hombro", pero marcó sus "dudas". Por un lado, planteó que estarían considerando este proyecto "en el marco de una excepcionalidad porque desde el punto de vista legal tiene una gran cantidad de cuestionamientos posibles".

En tanto, el senador comunista Óscar Andrade adelantó a través de su cuenta de Twitter que el Frente Amplio va a solicitar que sea "permanente" la rebaja de "los legisladores y demás cargos de confianza", que como anunció el presidente Luis Lacalle Pou, sería por el plazo de dos meses.

La bancada del @Frente_Amplio propone hacer permanente el aporte de los legisladores y demás cargos de confianza, en el proyecto original, se plantea solo por 60 dias.

Levantar bien alto la bandera de la austeridad.

Es urgente además un salario minimo para los más vulnerados — Oscar Andrade (@Oandradelallana) April 1, 2020

El diputado Alejandro "Pacha" Sánchez, del MPP, también se expresó en Twitter de la misma manera:

El sistema político tiene que dar una señal clara y firme. Para eso la bancada del frente propone que la rebaja salarial de los cargos políticos sea permanente y no por 2 meses!! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) April 1, 2020

Más temprano, Gandini, de acuerdo a un documento al que tuvo acceso El País, propuso ampliar el artículo 4 de dicho proyecto de ley con la inclusión de un inciso que amplía la cantidad de aportantes.

En ese sentido, Gandini incluye a "quienes presten servicios personales en las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica, la naturaleza de su vínculo y su financiamiento".