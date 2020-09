En vivo: Senado vota desafuero de Guido Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 10:00 de la mañana el Senado está reunido en sesión extraordinaria para votar el desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Sin embargo está previsto que no prospere por falta de votos.



Antes de iniciar la sesión el legislador pidió quedarse en la sala en base al artículo 97. "Solicito que el cuerpo me autorice a permanecer en la sala y participar de la sesión", expresó Manini Ríos. La votación afirmativa fue de 27 en 27.

Además se votó de forma afirmativa que cada senador tenga 45 minutos para hacer uso de la palabra y, en caso de extenderse, el micrófono se cortará, según explicó la presidenta de la cámara Beatriz Argimón.



Manini Ríos por su parte tendrá 45 minutos más otros 15.

El desafuero de Manini fue solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli en el marco de la causa que investiga la supuesta omisión del entonces comandante en jefe del Ejército a la hora de denunciar una confesión criminal de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor.

Si bien ayer la comisión de Constitución y Legislación aprobó por mayoría con votos del Frente Amplio y Ciudadanos recomendar que le quiten los fueros para que sea juzgado por la Justicia, hoy no estarán los votos para desaforarlo. Para quitarle los fueros a un legislador se necesitan 21 voluntades y tanto Cabildo Abierto como el Partido Nacional votarán en contra porque consideran que hay razones jurídicas para no hacerlo, lo que deja solo 15 votos positivos del Frente Amplio y Ciudadanos.

El debate por el desafuero

El primero en tomar la palabra fue el senador Charles Carrera quien aseguró que "hay lugar a la formación de causa del senador" y solicitó "suspenderlo en el ejercicio de funciones mientras dure el proceso" de investigación respecto a la actuación de Manini Ríos, quien en ese momento era el comandante en jefe del Ejército.



"A esta cámara corresponde valorar el pedido del Poder Judicial", indicó y agregó: "Nosotros entendemos que hay elementos claros, concretos y determinantes para considerar que el pedido del juzgado letrado no constituyen un ataque del Poder Judicial contra la independencia o la integridad del Poder Legislativo".



Carrera recordó por otra parte que el pedido de la Justicia fue realizado cuando Manini Ríos aún no ocupaba su cargo de legislador. "El pedido se encuentra bien fundamentado", expresó.



Respecto a las confesiones realizadas por Gavazzo durante el Tribunal de Honor, Carrera indicó que lo que está pautado es que se suspendan las actuaciones y se pase a la Justicia si se presume que se hizo referencia a la comisión de delitos. "Pero Manini Ríos no puso a conocimiento de la Justicia ni de nadie los hechos aberrantes cometidos por Gavazzo, tampoco existe ninguna constancia de que haya puesto en conocimiento al ministro de Defensa", indicó.



"Las tareas se reanudaron y se tomó declaración de Jorge Silveira", expresó Carrera y procedió a leer las actas del tribunal. "Estoy hablando del primer vuelo, perdón, me entreveré, segundo vuelo, esos desaparecieron", leyó el senador respecto a las declaraciones de Silveira.