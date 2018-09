Senado votó interpelar a Cosse por contratos reservados para construcción del Antel Arena

La Cámara de Senadores votó 14 en 30 a favor de interpelar tanto a la ministra de Industria, Carolina Cosse, como al directorio de Antel por los datos reservados sobre la construcción del polideportivo Antel Arena.



La iniciativa surgió del senador independiente Pablo Mieres, quien días atrás cursó un pedido de informes para conocer datos sobre el contrato de la obra, la gestión y los costos implicados. Esta solicitud no tuvo respuesta y el senador decidió emitir un pedido de acceso a la información.



A esta última solicitud le contestaron que la información que Mieres solicitaba era de carácter reservado y que por tanto no se le otorgarían los datos solicitados.



El senador consideró "un escándalo" que no se de información acerca de un proyecto que le costó US$ 80 millones a la ciudadanía.

Antel Arena tiene fecha de inauguración para el próximo 12 de noviembre. El coloso multifuncional está apoyado en vigas de 70 toneladas y 78 metros de longitud, que se colocaron a razón de una cada dos días a parir de marzo del año pasado.



La venta de entradas para una serie de espectáculos que lo estrenarán generó polémica en la última semana. La Intendencia de Montevideo anunció una eventual multa debido a la venta de entradas, por ejemplo para el espectáculo de Joan Manuel Serrat, cuando aún no está la habilitación de obras.



Cosse había indicado que daba por hecho que el intendente, Daniel Martínez, desconocía la resolución y que demostraría su "fraternidad de compañero". Por su parte, el jefe de la comuna aseguró que "se pueden vender entradas para el Antel Arena con una habilitación provisoria".