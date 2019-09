Senado: FA no votó proyecto de ley para ampliar derechos de autor de 50 a 70 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió no votar a favor del tratamiento de un proyecto de ley que buscaba ampliar los derechos de autores, intérpretes y discográficas de los 50 años actuales hasta 70 años.

Pablo Mieres, senador del Partido Independiente y quien presentó en el Senado este proyecto como “grave y urgente”, dijo que el FA deja desprotegidos a los artistas en relación a la legislación internacional, y que responde a los intereses de multinacionales.



Mieres presentó el proyecto como “grave y urgente” luego de que una dilatada discusión en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta imposibilitara la votación del proyecto en esta legislatura, como informara El País este fin de semana.

Toda la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado acompañó el reclamo de Mieres.



El frenteamplista Rúben Martínez Huelmo dijo ante el Senado: "Me parece injusto el pedido de Mieres, porque esto sigue en trámite. No apuremos, no emitamos juicios apresurados. Se puede modificar el proyecto".



Por su parte, Pedro Bordaberry (Partido Colorado), planteó: “Esta es una norma sencilla, pasa de 50 años a 70 años, no sé qué tenemos que discutir acá (...) Podríamos dar un buen mensaje y que los artistas no tenga que recurrir a la violencia como hacían los indios para que les respeten sus derechos".

El pasado fin de semana El País detalló que este proyecto amplía de 50 a 70 años los derechos para intérpretes y discográficas —los que empiezan a contar desde el 1º de enero siguiente a la edición de las canciones en un disco—, y también de 50 a 70 años los derechos para familiares de los autores luego de que estos fallezcan.



Artistas como Ruben Rada, Hugo Fattoruso, Gabriel Peluffo, Samantha Navarro, Mauricio Ubal y Jorge Nasser —muchos de ellos votantes o militantes del FA— han reclamado la votación de la ley.