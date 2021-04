En vivo: Senado vota cobro del impuesto para el Fondo Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles la Cámara de Senadores se reunió en sesión ordinaria, donde se votará el "Impuesto Emergencia Sanitaria 2 - COVID-19" que grava los sueldos públicos altos.

El objetivo es que el cobro del impuesto sea transitorio (por dos meses y se puede extender hasta cuatro) y está dirigido a funcionarios públicos, cargos políticos y jubilados que ganen más de $ 120.000 nominales.

El primero en tener la palabra fue el senador blanco Jorge Gandini quien explicó que "este impuesto Covid que se crea tiene muchas similitudes con el que venía incluido con la ley que creo el Fondo Covid-19".



"Este impuesto tiene como destino el Fondo Solidario Covid y afecta esas remuneraciones nominales, con la exclusión del aguinaldo y del salario vacacional cuando corresponda", detalló el senador.

Gandini indicó, además, que se realizaron cambios en la forma de cobrar el impuesto, en comparación con el que se aplicó el año pasado al inicio de la pandemia. "Yo creo que lo hace más justo", consideró.

La diferencia con el cobrado en 2020 pasa básicamente por la escala, la que será progresional, es decir similar al cálculo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. O sea que, si bien el número de personas que pagarán no sufriría variaciones, el monto será menor.



"Este es un proyecto similar al anterior que pasa de tasas fijas a tasas progresionales (...). Es un impuesto mejor diseñado, a nuestro juicio, que paga el costo de recaudar algo menor que lo que recaudó el primero", expresó.

Gandini indicó que no se niegan a, en otras instancias, seguir pensando cómo gravar a otros sectores que también aporten. "Pero hoy venimos a defender este proyecto y queremos que tenga el mayor apoyo posible", expresó.

El senador frenteamplista Oscar Andrade, quien tomó la palabra luego de su par blanco para discutir la exposición de motivos del proyecto de ley, indicó y agregó que desde su partido tienen una "opinión contraria".

"Vamos a aprobar en general este proyecto, con diferencias en los contenidos en particular que vamos a presentar como bancada", adelantó el legislador.

Andrade indicó, por otra parte, que "se aumentó la cantidad de trabajadores ocupados que están por debajo de la línea de la pobreza", "se incrementó la brecha", "aumentó la pobreza en general". "Una trabajadora de una escuela de danza que tiene que suspender su actividad, vive solo de eso, no cuenta hoy con ningún recurso", ejemplificó el senador.

"Reclamamos que esa capacidad que existió hace un año no está existiendo ahora, con la misma claridad", expresó en referencia a la comunicación que llevó adelante el gobierno durante los primeros meses de pandemia.

"Lo que estamos abordando es la necesidad urgente de tener recursos para la emergencia social de la pandemia. Podemos querer tapar el sol con un dedo, pero no se puede. Entonces cuando viene una consideración de 'grave y urgente' para atender impuestos para atender la emergencia social, no nos pueden pedir que no hablemos de la emergencia social", expresó.

Andrade dijo que desde el Frente Amplio proponen un conjunto de agregados para incluir en el proyecto. "En primer lugar no entendemos cómo desde el puto de vista de la justicia tributaria, tiene que contribuir los salarios de más de $ 120.000, por ejemplo del gerente de Antel y no los salarios de más de $ 120.000 de CTI (sic) o Claro".



"No entendemos cómo le pedimos un aporte excepcional al gerente del Banco República y no le pedimos un aporte excepcional al gerente de Santander o de Itaú", indicó.

El senador cuestionó si "no se puede poner nada" para atender la emergencia social, "que algunos están resolviendo a punta de solidaridad y de ollas populares".

"Vamos a incorporar un aditivo para que también exista un impuesto al patrimonio tanto para las personas físicas como para las jurídicas, solo para aquellas que hayan tenido un resultado positivo", dijo. "También vamos a promover que exista una participación a la hora de atender la emergencia social, por parte de los residentes en Uruguay que tengan más de más de US$ 8.000 millones depositados o de patrimonio en el exterior".

Germán Coutinho, senador colorado y aseguró que desde su partido están convencidos que "el gobierno y el Ejecutivo" nos van a llevar a un buen puerto.

"Ya estamos trabajando para lo que falta, pero también se hizo mucho. Acá le ganamos a la pandemia nueve o diez meses y todos estuvimos de acuerdo en que era por ahí. Hoy estamos pasando el peor momento y lo que veo yo es oportunismo, lo que veo es politización, lo que veo es que quieren aprovechar y ver a quién le puede doler más la muerte de un uruguayo y los uruguayos están afuera, sufriendo y nos quieren ver unidos", agregó.

A esta respuesta, Andrade respondió que la consideración por parte del Frente Amplio fue "política" y que, en cambio, fueron acusados "groseramente de oportunismo". "No hay por qué ofenderse de la necesidad de que también graven los privados", indicó.

"Ahora, no es posible que podamos aceptar, porque es una miseria a la política, que se coloque la condición de que el debate está sobre la base de la muerte de los uruguayos, porque se rompen todos los puentes", agregó.

La senadora blanca Graciela Bianchi, por su parte, adelantó que votarán "tal y como viene el proyecto del Poder Ejecutivo", porque se entendió "que estaba en línea de coherencia interna" con las políticas económicas que lleva adelante el gobierno.



Bianchi hizo referencia a los datos de aprobación que tiene actualmente el presidente Luis Lacalle Pou, así como del funcionamiento del Plan de Vacunación. "¿Antes servían las encuestas y ahora no?", cuestionó.

"El diálogo no se decreta, se construye. Hemos asistido a un ataque permanente y sistemático de la oposición hacia el gobierno", indicó la senadora y agregó: "Así no se puede dialogar".

"¿Cómo que no se le tiran al Poder Ejecutivo los muertos? O no tienen comprensión auditiva o no tienen comprensión lectora, pero yo lo que estuve escuchando ayer de la comisión (...) y los muertos se le tiraron al gobierno. ¿Cómo que no nos están adjudicando los muertos?, ¿o no se mide lo que se dice?", cuestionó la legisladora.

Bianchi indicó que no se debe ver "siempre lo negativo", sino que se tiene que llevar "paz" a la gente, en el marco del aumento de casos de coronavirus. En la misma línea hizo referencia a los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Henry Cohen y Rafael Radi, quienes "transmitieron tranquilidad", según consideró.

"Es una situación grave, este es un impuesto en concordancia con el gobierno, vamos a seguir para adelante todo lo posible y para atrás todo lo que sea necesario", concluyó la senadora, haciendo referencia a una de las frases más usadas por el presidente Lacalle Pou.

El senador frenteamplista Charles Carrera indicó por su parte que las diferencias con el gobierno están "en el hacer" y aseguró que "desde el día uno el Frente Amplio está convocando a la unidad nacional".

"Pero no vamos a admitir ninguna agresión, porque hemos sufrido agresiones, lamentablemente desde el presidente hacia abajo", expresó el legislador.

Carrera consideró que es "ilógico" que no se esté discutiendo en la cámara "un conjunto de medidas mucho mayor" como por ejemplo "medidas de amparo a la gente" y es así "donde está la diferencia".

"En general vamos a votar el proyecto, pero en particular no lo vamos a votar porque no estamos de acuerdo", indicó Carrera, en concordancia con lo dicho por su par Andrade.

El legislador indicó que para poder salir adelante se requiere "un conjunto de políticas públicas, de políticas económicas, fiscales y monetarias que impulsen la demanda", así como se requiere "la vacunación".

"Por algo se destruyeron 60 mil puestos de trabajo el año pasado, 80 mil uruguayos que están comiendo en ollas populares y por algo se cerraron miles y miles de Pymes. Si no tenemos un conjunto de políticas públicas para atener la falta de trabajo, la falta de ingreso a la familia, existirán mayores riesgos, la situación será más grave, habrá mayor desigualdad, habrá más pobreza, menos puestos de trabajo", expresó.

Carrera consideró que en el mundo se han dispuesto una serie de medidas de apoyo, mientras que en Uruguay eso no ocurrió. "Las medidas que se han dispuesto son diferentes en la primera y en esta etapa que estamos viviendo hoy", consideró. "Ustedes tienen sobre la mesa algunos aditivos porque nosotros creemos que hay que solicitarle una contribución solidaria a un conjunto de uruguayos a los que no les ha pegado la pandemia ni la crisis sanitaria", agregó.

"Somos el único país que desarrollo una política de ajuste, de recorte, cuando en realidad se debería haber invertido para evitar una crisis mayor y es acá donde tenemos diferencias. Hay que tomar medidas, las que hemos propuestos y las que propuso el GACH", indicó el senador.

Carrera insistió en que el impuesto "es gravar la riqueza" entonces "se debería gravar a los altos sueldos del sector público y a los altos sueldos del sector privado".

"Consideramos que se deben tomar medidas a los más débiles, a las pequeñas y medianas empresas. Deberíamos estar discutiendo aquí apoyos reales", consideró.