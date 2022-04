Senado aprobó exonerar IVA a panificados y fideos; Diputados lo analiza este miércoles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Senadores votó afirmativamente por 26 votos en 26 el proyecto de ley que exonera del IVA (10%) al pan blanco (común), galletas de campaña, pastas y fideos por un mes. En la exposición de motivos se establece que la guerra desatada en Ucrania el 24 de febrero derivó en una "suba muy significativa" de productos como el trigo.

Considerado como un asunto "grave y urgente", el proyecto fue enviado ayer por el Poder Ejecutivo y ahora pasó a la Cámara de Representantes para su análisis. Estaba previsto que fuera tratado este mismo martes, pero quedó pospuesto para mañana, miércoles.

La medida regirá por 30 días, aunque el Poder Ejecutivo está facultado a prorrogar "por única vez" el plazo de la exoneración del IVA para este grupo de productos.



El presidente Luis Lacalle Pou anunció hace casi una semana que buscaría avanzar en esta dirección. La medida, una vez que se apruebe en ambas cámaras, se suma a la exoneración de IVA para el asado de tira.



"En junio de 2021, el trigo estaba en US$ 254 la tonelada; en diciembre cerró a US$ 280 la tonelada; en marzo de 2022 tuvo ese pico de US$ 491 y ahora está en US$ 371", explicó el senador Sergio Botana.



Citó, además, una paramétrica del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) que indica que el costo del pan desde enero a comienzos de marzo se había incrementado un 13%, "debido al precio de la harina", explicó. Aseguró que la medida tiene un impacto fiscal estimado del orden del US$ 1 millón mensuales.



Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Olesker planteó que la suba es "muy anterior" a la guerra en Ucrania. "Entre setiembre y diciembre los productos que votamos su exoneración aumentaron un 12%. Entre diciembre y febrero un 31%", dijo el senador que recordó que el conflicto comenzó el 24 de febrero. "Es probable que en marzo tenga un impacto aún mayor, pero estos productos ya venían creciendo", dijo, "desde abril de 2021 y especialmente de setiembre pasado".

"No sé que análisis geopolítico puede pensar que el efecto ahora sí de un conflicto bélico se va a acabar en un mes", criticó Olesker, quien aseguró que esta es una "mecánica tardía y parcial de la resolución del problema".



"Como dijimos la otra vez, como toda monedita sirve la vamos a votar, pero sabiendo que el problema central de la pérdida del poder de compra de los trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y productores en el mejor de los casos se congelará la gravedad del problema, pero acá no se soluciona nada", lanzó.

A su turno, el senador cabildante Guillermo Domenech planteó que la "escalada" de precios "no puede ser atendida con medidas puntuales, sino que tiene debe haber un marco general de solución a este problema".



"Por eso hemos pedido que se aprobara una minuta por la que pedimos la exoneración de IVA a una canasta importante de productos de primera necesidad", que dijo, incluye "harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas - picada, paleta, osobuco, falda - pollo, carne de cerdo y pan flauta o galleta de campaña".



Además, sostuvo que desde Cabildo Abierto entienden que "deben promoverse acuerdos con las cadenas de distribución y comercialización de estos productos de primera necesidad".