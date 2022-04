En Semana Santa "ha habido una explosión turística interna", destacó Monzeglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ha habido una explosión turística interna, y obviamente hacia el exterior también. El turismo estuvo contenido dos años. La gente quería salir, moverse, volver a visitar o conocer lugares", destacó este viernes de mañana el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, respecto al flujo turístico que se ha desplegado en Semana Santa.

Del sábado 8 de abril, fecha en que inició la Semana Santa, al miércoles 13, fueron 80.849 personas las que entraron y 114.577 las que se fueron. De los casi 81.000 que pasaron por los puntos de control para entrar al país, 43.399 eran de nacionalidad uruguaya.

"El Uruguay entero, les diría, tiene en cada punto turístico confirmaciones" para disfrutar estas vacaciones, destacó el jerarca esta mañana en diálogo con Informativo Sarandí (690 AM). Entre los destinos, nombró a las termas, la visita a Colonia y a zonas rurales "que en este momento están todos llenos", y también puntualizó en una "sorpresa" de esta oportunidad.



"El departamento de Flores que está haciendo una gestión impresionante con la ecoreserva Tálice, por ejemplo, que está batiendo récords de visitantes; la gruta del palacio, los lagos de Andresito. Un departamento que convengamos que no estaba en el horizonte turístico de las personas en general y que hoy está teniendo muchísima demanda", destacó Monzeglio.



Entre lo destacable en lo que va de Semana Santa, indicó que la Semana de la Cerveza, en Paysandú, "empezó con récord los dos primeros días: 40.000 entradas vendidas; después récord cuando anteanoche estuvo el ministro (de Turismo) Tabaré Viera".



"El turismo a pleno dentro del Uruguay, y eso a nosotros nos satisface mucho", insistió el jerarca.



Consultado sobre si hay mucha distancia entre esta Semana Santa con la anterior a la pandemia, respondió: "Creo que vamos a andar muy cerca". Y estimó que el movimiento interno en estas vacaciones "seguramente está batiendo récords".



"Si hay un país que tiene diversidad de oferta, y en consecuencia diversidad de demanda, es justamente el Uruguay. Por eso yo confío mucho en que la recuperación del Uruguay turístico, que obviamente vamos caminando hacia ella y no es esta Semana de Turismo el patrón de medida porque hubo una explosión que ya el martes no va a ser lo mismo".



En esa línea, Monzeglio subrayó: "El Uruguay turístico creo que se va a recuperar antes que otros países porque tenemos por ejemplo un turismo interno que ahora se consolidó. Hubo lugares como Colonia, donde muchos uruguayos no tenían acceso o no querían ir y que hoy por hoy triplicó su turismo interno".