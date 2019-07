Fin de semana sin fútbol, sin cine y con veda alcohólica por consulta sobre la ley trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Será un fin de semana distinto, sin fútbol, con cines y espectáculos públicos limitados el domingo y veda alcohólica desde la noche del sábado. Todo por el prerreferéndum que determinará si más adelante se pondrá o no a consideración de la población la derogación de la Ley Integral para Personas Trans, sancionada el 19 de octubre del año pasado por 62 votos en 88 en la Cámara de Representantes.

¿Qué hay que saber sobre esta nueva jornada electoral? A continuación, una lista de preguntas y respuestas.

¿Cuándo es y qué se decide?

La Corte Electoral habilitó unos 3.000 circuitos, cada uno con 800 inscriptos, para adherir al referéndum. Se vota con credencial cívica en el lugar asignado según el padrón. El horario de votación es de 8 a 19.30 y se puede extender una hora más en caso de que haya gente adentro de los locales. El plan circuital está a disposición en la web de El País y en la de la Corte Electoral. Si los adherentes alcanzan el 25% de los inscriptos habilitados (o sea, unos 650.000 votos), quedará habilitado el referéndum. La Corte Electoral anunció que esa instancia no se desarrollará el día de las elecciones nacionales de octubre, ni del posible balotaje de noviembre, sino en una fecha posterior que se informará en su momento.

¿Cuánto costará la jornada electoral? Trabaja en el tema la comisión de presupuesto de la Corte Electoral pero en el organismo se manejan con los créditos ya votados para el proceso electoral. “Esos créditos están siendo incrementados en la medida de las necesidades de ese acto”, dijo a El País el vicepresidente Wilfredo Penco. “Estamos aprovechando créditos y materiales que luego habrá que reponer. Tras el acto haremos un repaso de las cuentas”, explicó Penco. Lo que sí se sabe es que, si esta instancia se hubiera hecho fuera de este período electoral, costaría unos 20 millones de pesos. “¿Cuánto menos costará? No lo sabemos”, admitió Penco. Eso dependerá del uso de materiales y también de la cantidad de comparecientes.

¿Hay veda proselitista?

Sí, pero solo vinculada a la instancia electoral, no es una prohibición genérica. El sábado, por ejemplo, será la convención del Partido Colorado y no hay problemas en que se lleve adelante. Eso sí, el domingo no puede haber reuniones públicas de carácter político ni manifestaciones, según establece la ley de Elecciones. La veda publicitaria desde la hora 0 del viernes “es de aplicación en la medida en que pueda influir en la elección del compareciente a ese acto de adhesión”, indicó Penco. Además, este domingo no se podrán realizar en la vía pública actos “que procuren obtener adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista”. Esta prohibición no impedirá la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre que se efectúe a una distancia superior a los cien metros de las comisiones receptoras de votos en todo el país.

¿Hay veda en la venta de alcohol el fin de semana?

Sí, rigen las “garantías electorales” contenidas en un capítulo de la ley de Elecciones, del 16 de enero de 1925. La veda alcohólica arrancará 24 horas antes a la clausura de la votación, a las 20.30 del sábado, y termina a la misma hora del domingo.

¿Qué pasará con los espectáculos públicos?

Durante la consulta (hasta las 20.30 del domingo, una hora después del cierre de los locales) no podrán efectuarse espectáculos públicos en locales abiertos o cerrados, según establece la ley de Elecciones. Eso incluye espectáculos deportivos, cines y teatros.

¿Por qué no hay fútbol este fin de semana? La Policía informó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que desde el viernes de noche los policías estarán destinados a todo lo vinculado al acto electoral y por eso tampoco hay fútbol el sábado. El domingo, además, lo impide la propia legislación. La ley de Elecciones dice que la organización de los servicios policiales durante el día de la elección será determinada por el comisario de policía con 48 horas de anterioridad.

¿Qué pasará con la gente que trabaja ese día? Este domingo las empresas públicas y privadas deberán conceder a los inscriptos habilitados un término no menor de dos horas para que concurran a votar, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan. Es decir, no recibirán descuento de sueldo por esas dos horas que no trabajarán.

¿Por qué se realiza un prerreferéndum?

El prerreferéndum es una instancia prevista para saber si habrá o no un referéndum para derogar una ley o algún artículo de una ley. Así, para habilitar la derogación se pueden juntar firmas equivalentes al 2% de los habilitados para votar y activar un prerreferéndum o juntar el 25% de firmas de los habilitados para votar (unas 650.000) e ir directamente a referéndum. En este caso se alcanzó el 2% y se realiza el prerreferéndum.

¿Deberán votar los que están a favor de la ley? No, solo deben votar quienes quieran adherir a la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la derogación de la ley integral. La adhesión se realizará con una sola hoja que contendrá esta leyenda: “Interpongo el recurso de referéndum contra la ley 19.684 del 26 de octubre de 2019”. El que no adhiere simplemente no concurre a votar. Las hojas de votación deben estar en los circuitos habilitados por la Corte Electoral.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

No hay un panorama claro, pero sí se sabe que en los circuitos se van a aplicar “los métodos tradicionales” sin transmisión informática de los resultados. Por eso, explicó Penco a El País, todo dependerá de la cantidad de comparecientes, lo que implicará un escrutinio más o menos extenso, aunque en este caso el acto es muy sencillo ya que es una sola papeleta. Una fuente de la Corte dijo a El País que es un escrutinio rápido y que no esperan una alta adhesión, por lo cual la expectativa es que estarán los datos oficiales no mucho después de las 22 horas del domingo. “Creemos que no va a haber gran nivel de participación pero estamos preparados para recibir a todos los que quieran ir a adherir”, indicó el informante.

¿Hay deserción de funcionarios públicos para ir a trabajar ese domingo?

No ha habido casi deserción y desde la Corte Electoral estiman que eso se debe a que es una elección sencilla con un escrutinio rápido. La mayoría de los funcionarios podrán gozar de cinco días libres por haber trabajado ese día. Como es habitual, en cada circuito electoral funcionará una comisión receptora de adhesiones, integrada por tres miembros: presidente, secretario y vocal.

¿Algunos candidatos convocan a votar?

Los candidatos a presidente no han hecho campaña a favor del prerreferéndum de este domingo. Pero el candidato de Cabildo Abierto, el excomandante en jefe Guido Manini Ríos, sí anunció que irá a votar y transmitió que lo hará a titulo personal, según supo El país. Su partido no ha tomado posición sobre el tema. El principal impulsor del prerreferéndum es el diputado y exprecandidato a presidente del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, quien calificó la ley de “peligrosa, injusta e inconstitucional". En tanto, los colectivos trans y asociaciones que están en contra de la derogación apoyan la normativa, para garantizar derechos a una población vulnerable.