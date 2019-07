El semáforo de la elección: señales para lo que sigue

No llegó. Su trayectoria, su experiencia, y la mística de la que cinco años atrás fue la otra mitad del Partido Nacional, esta vez quedaron opacados por el empresario recién llegado y el desdoblamiento de Alianza. No se benefició del respaldo que cosechó “Vivir sin miedo” de cara a octubre. Larrañaga salió debilitado de esta elección y su sector no integrará la fórmula.