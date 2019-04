Selva Andreoli: “Mieres va a llamar a votar al Partido Nacional”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cómo recibió la noticia del fin de La Alternativa?

-Con mucha perplejidad porque nunca pensé que ellos llegarían al extremo de romper La Alternativa y quitarle la oportunidad de votar a tres grupos que habían conformado la coalición. Hubo unas declaraciones de (Pablo) Mieres que me parecieron improcedentes: dijo que yo defraudé la confianza. Y yo no defraudé la confianza de nadie. Lo que dije y hago lo sabían los compañeros del Partido Independiente. La gente tenía expectativa y entusiasmo por La Alternativa.



-¿Pero usted no violó un acuerdo con Mieres?



-Lo que dije en el programa Desayunos Informales es lo mismo que había dicho en otras entrevistas anteriores. Tuve 18 notas y al menos en 10 dije que en segunda vuelta no iba a votar ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional. Yo no podía dar una voltereta en el aire y decir que votaría al Frente Amplio. Hubiera sido una estupidez mía.



-Su esposo Esteban Valenti afirma que Mieres quiere votar en segunda vuelta a Luis Lacalle Pou.



-Lo que te puedo decir es que el domingo 17 de marzo, en una entrevista en El País, Mieres dijo que esta vez no sería neutral y que se trata de sacar al Frente Amplio del poder. Él, que siempre dejó en libertad de acción a sus votantes, esta vez va a llamar a votar. Si quiere sacar al Frente Amplio, ¿a quién va a llamar a votar? ¿A los marcianos? No, al Partido Nacional. Nosotros nunca le objetamos ese camino. Por eso no entiendo de dónde viene la confianza defraudada.



-¿Qué harán ustedes?



-El martes tenemos una reunión de Navegantes y discutiremos el camino a seguir.



-Llama la atención una resolución tan rápida. ¿Hay algo más detrás en la decisión del Partido Independiente?



-Parece que infringimos una regla de oro que no es tal. Es incomprensible, no sabemos qué hay atrás.