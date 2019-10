En seguridad, Talvi llama a “no comprar soluciones facilistas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, llamó anoche en Canelones a “no comprar soluciones facilistas” como las que ofrecen otros partidos en materia de seguridad.

“La seguridad es una cadena, se precisa efectividad de la Policía, se precisa una Justicia Penal que procese, juzgue y condene y mande a la cárcel; se precisa un sistema carcelario que reeduque y reintegre a aquellas personas privadas de libertad”, apuntó.

Rodeado de dirigente de todos los sectores del Partido Colorado, el presidenciable que llegó una hora y media más tarde la prevista para el inicio del acto y pudo solo escuchar, apenas, la mitad del discurso de su compañero de fórmula Robert Silva, consideró que “se precisa cabeza inteligente porque esto es un problema complejo; no hay soluciones facilistas, no las compren, no las van a tener”, remató.

La campaña.

En esta última etapa de la campaña, el colorado busca alejarse cada vez más del Frente Amplio y de sus propuestas de “continuismo”, por eso, advierte que él está del lado del “cambio”. Talvi llamó ayer en el Centro Comercial de Canelones a “no soñar con cualquier delirio chavista (...) en cualquier escenario el Partido Colorado jugará un rol central liderando un gobierno, siendo socio o controlando a un Frente Amplio sin mayorías parlamentarias”.



El colorado indicó que “el partido está de pie” y que a diferencia de años anteriores, los colorados serán “protagonistas”. En ese mismo sentido, el candidato a vicepresidente Robert Silva, señaló que los colorados “saldrán a comerse la cancha” y que por ese motivo, “venimos a trabajar para conquistar el gobierno, en particular para los que menos tienen”.



Este discurso se da luego de que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, señalara la semana pasada que “el programa de Talvi tiene más puntos de coincidencia con nosotros que con Lacalle”. Al igual que en el acto del miércoles en Pocitos, Talvi señaló que hay dos posiciones, la “continuidad” y el “cambio”; por eso, señaló “que no queden dudas dónde estamos; del lado del cambio”.

Ernesto Talvi habla en acto político. Foto: Darwin Borrelli

El presidenciable planteó dos escenarios posibles: uno en el gobierno, formando una coalición y otro, como una eventual oposición en el Parlamento. “Existe otra posibilidad y es que el ciudadano finalmente opte por la continuidad, no por el cambio, y que el Frente Amplio gane sin mayorías parlamentarias; podría ocurrir. En tal caso, el Partido Colorado va a tener que jugar un rol fundamental y ese va a ser el gran cambio que va a ocurrir si triunfara el oficialismo”. Talvi indicó que en ese caso, “el Partido Colorado no va a formar parte de una coalición con el Frente Amplio, bajo ninguna hipótesis”.



Sin embargo, sí está dispuesto a plantear acuerdos puntuales con el partido de gobierno con una única condición: que las propuestas sean sensatas. Este martes, el colorado indicó que “si el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria y tenemos que darle al país gobernabilidad, estamos dispuestos a hacerlo a cambio de sensatez”.

Representantes de todos los sectores del partido participaron ayer del acto en Canelones. La lista 600 del candidato, la 2000 del expresidente Julio María Sanguinetti, la 15 del senador José Amorín Batlle y la 9007 del exfiscal Gustavo Zubía.



El diputado por Canelones y coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, señaló en el acto que el Partido “no es furgón de cola de nadie” y al igual que Talvi y Silva, llamó a militar y “trabajar por la mejor elección del Partido Colorado, vamos por esa cumbre”, señaló. También tuvieron la palabra los representantes canarios de la 2000, Tabaré Hackenbruch y de la 15, Daniela Barindelli.



El expresidente Julio María Sanguinetti también estuvo en el acto de cierre junto a la viuda del exmandatario Jorge Batlle y la esposa de Talvi que llegó a posar junto a la exprimera dama para los fotógrafos.

La noche del 27.

En 2014 cuando el entonces candidato colorado Pedro Bordaberry conoció los resultados primarios de las elecciones que lo colocaron detrás de Luis Lacalle Pou como favorito para liderar la eventual coalición de gobierno, se dirigió directamente a saludar al blanco que se encontraba en su búnker de campaña.



Esta vez esa escena puede no ocurrir dado que no está entre los planes del candidato colorado Ernesto Talvi, ir a saludar a sus eventuales socios de coalición.



Tras encabezar el acto de cierre de campaña en Canelones, Talvi dijo anoche a El País que si bien “habrá un saludo, pase lo que pase”, esa noche “es una noche de emociones, recién se va a saber cómo quedará configurado el Parlamento”.



Talvi aspira primero a “analizar con tranquilidad” y con la “cabeza fría y luego tomar las decisiones”.



Esta semana el presidenciable señaló a El Observador que “si nosotros no vamos a la sede del Partido Nacional, no hay que leer nada más que un método de trabajo”.