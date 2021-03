Seguridad social: FA no acompaña aprobación del diagnóstico de la comisión de expertos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) deberá entregar un documento con un diagnóstico del sistema, y después encarará su próxima tarea, que es proponer una reforma. El Frente Amplio ya adelantó este viernes que no acompaña la aprobación del diagnóstico realizado.

La comisión, que se creó a través de la Ley de Urgente Consideración, está compuesto por 15 miembros de diferentes ámbitos. Tres de ellos son de la coalición de izquierda: José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo.

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió un comunicado este viernes en el que puntualiza en qué está de acuerdo y en qué no con el diagnóstico alcanzado.

Una de las cosas que apunta es que las reformas y revisiones del régimen previsional "no deben tener solamente en cuenta la sustentabilidad financiera". En la misma línea, indica que las mismas "no deben centrarse en que cierren las cuentas".

Por otra parte, declara que "se comparte la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad del sistema previsional, respecto a cómo se gobierna, regula y supervisa el mismo".

También señala que "un diagnóstico no es una mera descripción". Entiende que faltan explicaciones y descripciones, y que "no se sabe a dónde quiere ir el gobierno".

En la misma línea, indica: "No sólo no se explicitan los objetivos, sino que además parecería no ser deseable o relevante. Se habla de 'justicia generacional' y de 'acuerdo generacional', pero no se habla de justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza también como elemento central de la seguridad social".

Otra crítica que plantea es que en el diagnóstico se califica de “valores altos" el gasto social en jubilaciones y pensiones de Uruguay en relación al Producto Interno Bruto (PIB) "en la comparación internacional”. No obstante, el Frente Amplio señala que el gobierno ha puesto como ejemplo sistemas de países que tienen "porcentajes de gasto superiores".

La coalición de izquierda además destacó en el comunicado que "no se comparte" la "crítica que se adopta sobre ciertas leyes y resoluciones" que promovió el partido "en BPS y otras instituciones, que mejoraron sensiblemente dicha protección social".

Asimismo, sostiene que sus gobiernos "realizaron avances en adecuación e integración de las diferentes cajas, acercándose a las condiciones del régimen general de BPS, sin desconocer las especificidades de cada una". Otra de las cosas que menciona es que hicieron "reformas en otros aspectos sustanciales de la seguridad social, como el seguro de paro, las licencias por maternidad y paternidad, las asignaciones familiares, etcétera".

En cuanto a las AFAP, una de las cosas que se apunta es que "no se aborda el persistente cobro de comisiones excesivas por parte" de las privadas. En relación a la Caja Militar, "se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar", agrega.

Por último, sobre la Cajas Paraestatales "se observa un conjunto de expresiones que cuestionan sus regímenes sin una adecuada evidencia, con fuertes críticas a las fuentes de financiamiento de algunos de dichos Institutos".