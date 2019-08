La seguridad se mete en la campaña; bajan 23% los homicidios y suben 9% las rapiñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tiempos en que el pasaje de toneladas de cocaína gana la atención de la opinión pública, la agenda de seguridad se metió de lleno en el debate electoral.



El gobierno sale a mostrar una moderada baja en los delitos, pero aún muy lejos de la promesa en la última campaña electoral. Y, en ese marco, blancos y frenteamplistas cruzaron posicionamientos ayer con la “ley de derribo” como excusa del debate.

El Ministerio del Interior publicó un spot televisivo con animaciones y locución profesional para informar que en el primer semestre del año, y en comparación con ese mismo período de 2018, disminuyó la cantidad de homicidios en un 22,6%. De acuerdo a esa caída, la cartera sostiene que hubo 50 víctimas menos en el período.



El período de estudio elegido para el comparativo por la secretaría de Estado corresponde al semestre récord en materia criminal: en los primeros seis meses de 2018 se produjeron 218 crímenes, alcanzando un aumento del 66,4% respecto a los primeros seis meses de 2017. Por otro lado, Interior consignó que las rapiñas aumentaron un 9,2% en el primer semestre. Además, bajaron las denuncias de hurtos en 4,9%.

Con respecto a la caída de los homicidios, el sociólogo Rafael Paternain -suplente de la senadora Constanza Moreira y fundador del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior en 2005- dijo a El País que estas variaciones no cambian las tendencias.



“Siempre es bienvenido que haya 50 muertes menos pero uno no puede decir que la tendencia comenzó a revertirse. Este semestre es más que el mismo período de 2017, 2016, 2015 y 2014. No es un dato para lanzar las campanas al vuelo, esto puede cambiar y neutralizarse a fin de año y terminar en cero o menos cinco”, afirmó Paternain, quien renunció al cargo en 2011 por discrepancias con la forma de informar los datos. El sociólogo destacó que el informe “va en línea con los reportes anteriores”.



No obstante, afirmó que “hay necesidad de dar un salto de calidad”. Se requiere “un organismo que revitalice las capacidades técnicas sobre cómo medimos el fenómeno del delito y cómo sacamos conclusiones sólidas de los impactos que tienen las políticas en los resultados”. Y agregó: “No podemos medir la criminalidad por el indicador de denuncia. El hurto es muy voluminoso y puede estar sujeto a una cantidad de efectos”.

Operativo policial por homicidio. Foto: Archivo El País.

A su juicio, dada la gravedad del problema, hay “que dar un salto en la capacidad de medir el fenómeno e interpretarlo”. Eso requiere “un acuerdo político que permita contar con una instancia regular para evaluar qué políticas dan resultados”, recomendó el especialista.

Por su parte el director de la Fundación Propuestas, Guillermo Maciel, recordó que “la cifra de asesinatos continúa estando muy por arriba de los cometidos en 2015, 2016 y 2017”. Con respecto a las rapiñas, Maciel afirmó que “es un nuevo récord de Bonomi y su equipo, “un aumento de un 9,2% son 1.339 denuncias de rapiñas más”.

Cruce.

Pero la “pelea” electoral apunta a llevar a sus rivales a los extremos del espectro. El centro del electorado es el “tesoro” anhelado por los partidos. La oposición busca colocar al Frente Amplio a la izquierda. Desde el oficialismo se aduce que blancos y colorados pretenden imponer una “mano dura represiva”.



Por eso, luego de que el candidato blanco reiteró su idea de “la ley de derribo” de aviones de narcotraficantes en el cielo uruguayo -al ser consultado por El País el sábado en Palmar- varios dirigentes del Frente Amplio salieron a su cruce remarcando que se trataba de una propuesta disparatada. El ministro de Defensa, José Bayardi, opinó en Radio Sarandí en contra del planteo del líder blanco. Para el jerarca del gobierno frenteamplista, el candidato está mal asesorado.



“Hablar de ley de derribo cuando va una avioneta con un piloto que va a ir tirando bolsos de droga, podrá haber un daño ocasionado porque le cae un bolso en la cabeza, no podrá haber mucho daño más porque es otro tipo de delito. Parece no entender para qué fueron creadas las leyes de derribo”, indicó.



El asesor del candidato blanco en materia de seguridad, Álvaro Garcé, salió a responder a Bayardi y aclaró que no se trata de una propuesta en reacción a las últimas noticias vinculadas con el narcotráfico, sino que ya estaba en el programa de gobierno presentado por Lacalle Pou antes de las internas.



“Es una herramienta en la lucha contra el narcotráfico. Es un protocolo con una clara advertencia de carácter disuasorio. Excepcionalmente represivo cuando se agoten todas las circunstancias”, aclaró Garcé.

La ley de derribos, una idea de Huidobro El Frente Amplio toma la “ley de derribo” planteada por el candidato blanco Luis Lacalle Pou y la crítica. Pone a su ministro de Defensa en esa tarea. Pero los blancos salen en la defensa de la propuesta y dirigen sus argumentos por dos frentes.



Por un lado, explican que se trata de un protocolo donde la última instancia es la represiva. Pero en segundo lugar recuerdan que la propuesta no es una novedad del Partido Nacional, sino que ya había sido impulsada por el fallecido dirigente frenteamplista, Eleuterio Fernández Huidobro, cuando fue ministro de Defensa. En enero de 2016, Huidobro afirmó: “La ley ya está redactada, la están viendo los abogados del ministerio y va a ir al Parlamento para que se decida allí”. Esto fue recordado por el diputado herrerista Gustavo Penadés. “Lo digo porque ante el planteo de Luis Lacalle Pou, alguno salió desde el gobierno a decir que era una mala idea. Decimos no es mala, es necesaria”, comentó en Twitter.



La idea de los blancos está planteada de la siguiente manera en el programa de Lacalle Pou: “Propuesta de una Ley de Derribo, definiendo hipótesis y protocolos de actuación, como instrumento esencial en la lucha contra el narcotráfico”.