La seguridad gana espacio en la agenda electoral del Partido Nacional

Si uno elige cualquier esquina de 18 de Julio, y frena a 10 personas al azar para preguntar cuáles son los principales problemas del país, es muy probable que la respuesta se resuma en dos palabras: seguridad y trabajo. Así lo muestran las encuestas. La economía, con el aumento del déficit fiscal, y la seguridad pública son dos de los grandes temas que deberá enfrentar el futuro gobierno.

Por eso el Partido Nacional marcó que por allí pasarán sus propuestas centrales. El candidato Luis Lacalle Pou salió públicamente a desafiar a su rival frenteamplista, Daniel Martínez, a que diga qué es lo que pretende hacer para bajar el desequilibrio fiscal.



Pero también repite -una y otra vez- que las políticas de seguridad y de combate al narcotráfico del Frente Amplio han sido “un fracaso”. Lacalle Pou ha manifestado la idea de impulsar una “ley de derribo”. Un planteo legislativo que implica -a través de un protocolo específico- explotar aeronaves que no se identifiquen, cuando estén en el cielo uruguayo.



Pero incluso más. Dos de las tres listas del sector Todos de Lacalle Pou repartirán la papeleta del “Sí” para apoyar la reforma constitucional. Esa iniciativa impulsada por el líder de Alianza nacional, Jorge Larrañaga, propone medidas en materia de seguridad, donde la más resonante es la creación de una guardia militar con 2.000 efectivos.

El Herrerismo, que llevará a Luis Alberto Heber como cabeza de lista, y el Espacio 40, liderado por Javier García, decidieron que repartirán la papeleta del “Sí” para que aquellos votantes de sus listas que estén de acuerdo con la reforma se lleven ambas papeletas.

Larrañaga el día que presentó las firmas de la campaña. Foto: Leonardo Mainé (Archivo).

Es decir: en sus quioscos y puestos de reparto tendrán la hoja de votación con sus candidatos al Senado y Diputados, y la de la reforma.



Esto va en línea con la decisión de su líder, Lacalle Pou, de dar una suerte de “libertad de acción” a sus dirigentes que estaban dispuestos a apoyar la reforma.



A eso se agrega el planteo de uno de los legisladores principales del Herrerismo, Gustavo Penadés, quien puso sobre la mesa la necesidad de mayor mano dura para enfrentar a la delincuencia. “No quiero que haya desborde de autoridad. Tampoco quiero que haya omisión. Y si (es) entre la omisión y el desborde, y bueno, estamos en una situación donde quizás sea necesario el desborde. Esto no quiere decir ni tiro fácil ni gatillo fácil”, dijo el domingo en el programa “El Cuarto Secreto” de Radio Sarandí.



A pesar de ese planteo, el legislador aclaró que él en lo personal no está dispuesto a votar la reforma de Larrañaga.

Mano bruta.

Por último se suma una postura más activa del senador de Alianza Nacional al defender sus propuestas y atacar a quienes critican la reforma constitucional desde el Frente Amplio.



El asesor en materia de seguridad del frenteamplista Martínez, Gustavo Leal, apuntó sus críticas contra esa reforma que impulsó Larrañaga. “Es mano bruta, mano ciega y mano sorda”, dijo Leal, jerarca del Ministerio del Interior que lidera Eduardo Bonomi, en una entrevista que El País publicó el pasado domingo.



Larrañaga respondió ayer a Leal. Dijo a El País que la posición del asesor de Martínez muestra que el proyecto del Frente Amplio “está sin futuro” y que el oficialismo no quiere “asumir” el problema. “Como los resultados en seguridad son malos, se discute a quienes proponemos alternativas como la reforma constitucional, pero no se asume el problema”, indicó Larrañaga.



“Cuando se empieza a negar los hechos para que pueda entrar en un relato, en un discurso, ahí un proyecto político marca que está sin futuro. Y eso le pasa al Frente Amplio. Son un pasado que quiere prolongarse, pero perdieron la capacidad de generar futuro”, agregó.



Para el senador nacionalista las críticas que realizan a la reforma constitucional son producto de un montón de prejuicios contra los militares.



“Leal parece ser experto en lo que no hay que hacer y también en lo que hay que hacer. Le recuerdo que son gobierno, que han gobernado 15 años y es en este período que la delincuencia le ha ganado la batalla al Estado. Su pésima gestión, su inacción, su política de seguridad han colocado al país en una situación de emergencia, donde los uruguayos honestos viven con miedo y expuestos a la delincuencia”, opinó Larrañaga, quien enfatizó que el asesor de Martínez también es parte del “fracaso” en seguridad.



Según consideró el senador blanco, el Frente Amplio se ha sumado a la campaña contra la reforma constitucional Vivir sin miedo “y eso tiene un enorme peso, a favor de la reforma”.



Y concluyó: “Porque es el problema que habla contra la solución. Cuando el Frente habla contra Vivir Sin Miedo, habla el problema contra la solución”.

Álvaro Delgado: “un Frente que no estuvo a la altura” El senador Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, opinó que el FA fracasó en dos temas que hacen al país: seguridad y economía. “No quiero decir que fueron permisivos (en materia de seguridad). Pero por lo menos no estuvo a la altura de las circunstancias”, dijo anoche.

Tres opiniones

Gustavo Leal “Mano bruta, ciega y sorda” "Colocar a los militares en tareas de patrullaje es mano bruta, ciega y sorda”, dijo Gustavo Leal, director de Convivencia del Ministerio del Interior. “Es mano sorda porque los militares han dicho una y otra vez que no tienen la formación para hacerlo”.

jorge larrañaga “La delincuencia ganó la batalla” "Más mano bruta, ciega y sorda es la delincuencia”, respondió a Gustavo Leal el senador nacionalista Jorge Larrañaga. “Le recuerdo que son gobierno, que han gobernado 15 años y es en este período que la delincuencia le ha ganado la batalla al Estado”.