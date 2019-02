Seguridad y empleo, ejes de la campaña de Jorge Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Haciendo foco en la seguridad pública, que es el tema que más rédito le ha dado últimamente, el senador Jorge Larrañaga, precandidato nacionalista por Alianza Nacional, presentó una serie de documentos programáticos, un nuevo jingle y estética de campaña, en la reunión de la agrupación de gobierno ampliada de su sector.

La cartelería presentada lució la frase "Larrañaga va", acompañada por la frase "sin miedo", en alusión a la campaña de recolección de firmas que impulsara para promover una reforma constitucional que contenga medidas a favor de la seguridad pública.

Larrañaga anunció que el 25 de este mes entregará en el Senado la totalidad de las firmas para promover una consulta popular. Además en su discurso hizo especial énfasis en la importancia que dará a la seguridad en su campaña. "Yo me comprometo con la seguridad. Voy a estar relacionado con la seguridad y permítanme expresar que lo voy a hacer como presidente de todos los uruguayos", dijo, entre aplausos.

"Los delincuentes han secuestrado la seguridad pública, nos han convertido a todos los uruguayos en rehenes. El gobierno vive con miedo de ejercer la autoridad", afirmó, y también se refirió a la situación de las cárceles, a la que catalogó como una "mescolanza imposible de administrar".

"La delincuencia nos pone en una emergencia que condiciona la calidad de vida de los uruguayos", aseguró luego.

"La tarea por delante no es sencilla, es una tarea extremadamente compleja. Antes me puteaban mucho, mucha gente ahora me saluda", dijo el precandidato que expresó su fraternidad por los otros precandidatos de su partido, pero planteó que quiere "proponer que el Uruguay cambie" y "proponer un cambio sin miedo".

Calificó como "estúpidos" a los que sostienen que de su propuesta de reforma constitucional derivará una militarización de las calles. "No sean estúpidos. Respeten la inteligencia de la gente. Resulta que los militares son buenos para varias cosas, pero ¿no son buenos para constituir una segunda fuerza en seguridad?", preguntó.

"Todos los candidatos del Frente Amplio son candidatos del continuismo. Es hora de decirles, desde todas partes del país, se terminó la farra", agregó el legislador.

En la reunión Larrañaga anunció que el 23 de marzo lanzará su campaña presidencial, cuando falten 100 días para la elección interna.

Radical.

En su mensaje, el senador aseguró que el país necesita al Partido Nacional, "un cambio radical" porque "no podemos permitir que vuelva a ganar el Frente Amplio porque el país no soportaría un cuarto gobierno frenteamplista", y agregó que "tampoco el país se puede permitir un maquillaje de cambio".

Esta referencia puede leerse como dirigida al sector de Luis Lacalle Pou, que ha planteado un rumbo hacia la evolución, sin posturas radicales. "Hay que decirle al país que hay que cambiar, de manera sólida. No le podemos decir al país que viene el segundo tiempo de las políticas del Frente Amplio", sostuvo.

Afirmó que el Frente Amplio prometió "enamorarse del pueblo, pero terminó enamorado del poder". Fue crítico con el oficialismo por su apoyo "al dictador Maduro".

"El cambio en Uruguay no debe ser político, sino que debe volver el respeto, donde vuelva a ser respetada la tríada sagrada libertad, ley y justicia. Este es el partido de los derechos, de las libertades, de la Justicia y por eso vamos a restablecer el respeto a la ley. Eso se llama orden, algo que hemos perdido", dijo Larrañaga.

Aseguró el precandidato que "hay que terminar con la política del pobrismo y de emparejar para abajo", y que "por el contrario se necesitan políticas que promuevan el empleo". "Hay que hacer una fuerte apuesta al trabajo porque es mejor que tener una fuerte imposición que no recaude nada", añadió.

"La lucha que viene es por el salario pero también por mantener la fuente laboral", adelantó. "Hay que promover un pacto por el empleo entre todas las partes", planteó el senador.

Larrañaga también se manifestó partidario de rediscutir el contrato con UPM "para no generar una hipoteca ambiental".

En la reunión, que se llevó a cabo en el hotel NH Columbia, participaron los principales dirigentes que apoyan a Larrañaga como Carlos Moreira, Jorge Gandini, Pablo Abdala, Silvia Ferreira, Omar Lafluf.

Tomar "con coraje" las primeras leyes

Uno de los documentos programáticos presentados en la reunión de ayer se denomina "El liderazgo para asegurar el cambio". En el mismo se consigna que es necesario "acordar las primeras leyes fundamentales y tomar las decisiones más removedoras en áreas sensibles", lo cual "requiere actitud, personalidad, carisma, coraje y mucha energía.

Gobernar para la gente, descentralizar la gestión y distribuir los recursos, hacer cambios de fondo y retomar la senda del desarrollo, combatir la corrupción, desplegar y aplicar la "agenda de deberes" de los ciudadanos y las organizaciones públicas y privadas, todo con el Frente Amplio —y sus organizaciones amigas— en la oposición, exige la conducción de un líder en el ejercicio de la Presidencia.

Con paciencia y capacidad de articulación, mano firme, compromiso y disposición para cumplir y hacer cumplir las decisiones que impulsan la transformación, son atributos que no pueden faltar". Agrega que "quienes pensamos que Jorge Larrañaga es el mejor candidato para ganar la interna, lo hacemos convencidos en que reúne las condiciones necesarias para ganar en la segunda vuelta, para gobernar y hacer gobernable este maravilloso país".