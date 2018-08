Segunda reunión de Nin con su colega chino en este año

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi en el marco del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y el país asiático.

Se trata de la segunda oportunidad en que Nin Novoa y Yi se reúnen en este año. Los cancilleres repasaron los resultados obtenidos a partir del encuentro de los presidentes Tabaré Vázquez y Xi Jinping en el año 2016, cuando se estableció la Asociación Estratégica entre ambos países.



Se destacó especialmente el aumento de las exportaciones de Uruguay a China, el incremento de la cooperación técnica brindada por el país asiático a Uruguay, “así como la sustantiva intensificación del relacionamiento cultural, educativo, turístico y deportivo entre ambos estados”, dice un comunicado de la cancillería uruguaya.



“Del mismo modo, valoraron positivamente la suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el marco del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI (iniciativa conocida como OBOR), el cual permitirá que Uruguay se desarrolle como un hub logístico en la región”, agrega el comunicado.



Uruguay hizo, además, hincapié en los avances obtenidos durante la actual presidencia temporal del Mercosur para propiciar la reanudación del diálogo entre el Mercosur y la República Popular China. El actual gobierno uruguayo comenzó su gestión con la intención de impulsar un acuerdo de libre comercio con China. Sin embargo, en los hechos no se ha podido avanzar en ese sentido en la medida en que el Mercosur no avala los acuerdos bilaterales de sus socios con el gigante asiático.



De acuerdo con datos del instituto Uruguay XXI, China fue el principal socio comercial en 2017 de Uruguay, al que le compró US$ 2.549 millones, lo que implicó una participación de 28%. El crecimiento en las venta respecto a 2016 fue del 38%.



La soja fue el principal producto exportado a China con una participación de 39% en el monto total de las ventas a China. La carne bovina y la celulosa ocuparon el segundo y tercer lugar con 24% y 22%. respectivamente.



Si bien la economía de China se desacelerará algo en 2018, al cabo del año, seguirá siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas. Se espera que el proceso de urbanización en el país asiático y el mayor consumo de su población y una creciente preocupación por la calidad, repercutan en la demanda al alza de los alimentos y productos uruguayos.