Segunda planta de UPM acumula 10 multas de división de impacto ambiental, ¿por qué y por cuánto dinero son?

La segunda planta de UPM, que se espera que quede operativa en el primer trimestre de 2023, acumula 10 multas por parte del Ministerio de Ambiente, solo del área de evaluación de impacto ambiental. Las sanciones le implicaron pagos de la empresa finlandesa por 3.950 Unidades Reajustables, que son unos US$ 147.800.

A estas se les deben sumar las al menos 16 sanciones e intimaciones que tuvo UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A. desde el área de control ambiental, tal como informó El País el 20 de octubre. Por esta categoría lleva pagos en multas unos US$ 184.056, sin contar la última que tuvo por mala gestión del exceso de riego de un vivero (US$ 25.500) en Paysandú. El ministerio recibió los descargos de la empresa y ahora deberá resolver si efectivizar la pena.



La primera de las 10 que aplicó el área de impacto ambiental a la planta de Durazno tuvo como origen una denuncia en 2019. Y no fue hasta junio del año siguiente, después de recibir los descargos de la empresa, que la cartera aplicó una multa de 100 UR (US$ 3.740).

El monto más alto lo tuvo que pagar en octubre de este año, cuando se la sancionó por US$ 33.675 (900 UR). Le siguieron -por cantidad de dinero- una multa por US$ 28.000 (750 UR) en febrero y otra por US$ 18.700 (500 UR) en octubre de 2021. El resto fueron de US$ 11.225 (300 UR) y US$ 7.483 (200 UR).



En todos los casos, como está previsto en la normativa, la empresa presentó sus descargos ante la cartera de Ambiente, liderada por el colorado Adrián Peña.



Es más, el gobierno frenó en febrero de este año la construcción de una planta de tratamiento de efluentes de UPM 2. Se constató que la empresa comenzó con la obra cuando todavía no contaba con la autorización correspondiente.



Peña señaló en su momento a Subrayado (Canal 10) que la empresa alegó que eran “tareas preparatorias” que no formaban parte de la construcción. Sin embargo, para su cartera sí implicaban un comienzo de la obra. Por ese motivo, se informó e intimó a la compañía finlandesa que se detuviera.



Más casos

Antes, en diciembre de 2020, el gobierno multó a UPM por iniciar obras vinculadas a su segunda planta sin tener los permisos medioambientales correspondientes. En concreto, la empresa había iniciado las obras de adecuación de la infraestructura vial.



La última sanción que tuvo UPM que cobró relevancia pública fue por un vivero en Paysandú.



El Ministerio de Ambiente multó a la finlandesa por la contaminación de la cañada y arroyo Santana a través de agroquímicos utilizados en el vivero. Hubo una mala gestión del exceso de riego. Aunque el agua debía ser canalizada a un sistema propio que la trate y almacene para después ser utilizada para riego de nuevo, terminaba en el arroyo.



Además, la cartera pidió cambios en el programa de monitoreo de las aguas que realiza la empresa. Y es que, según indica la resolución, los informes de vigilancia que presentó UPM no incluían los principales plaguicidas que utilizaban en el vivero, a pesar de que se “había comprometido a agregarlos”.



El ministerio recibió y gestionó 856 denuncias ambientales de todo el país en 2021. Así lo indicó el ministro de Ambiente, Peña, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas este año.



En esa oportunidad, pidió un “refuerzo presupuestal -que no ha venido- para mejorar en capacidades, no solo para controlar el trabajo que se viene haciendo en UPM2, sino para todos los proyectos” que hay en marcha y los futuros, añadió el ministro de Ambiente.