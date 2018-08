Senado aprobó proyecto de ley para tratar en comisión el voto de uruguayos en el exterior

Este martes se aprobó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que permite la creación de una comisión que evaluará si se aprueba o no el voto para los uruguayos residentes en el exterior.



Tras cerca de siete horas de debate, el proyecto de ley quedó aprobado con 16 votos en 28, todos de parte del Frente Amplio, y ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.



Durante la sesión, todos los senadores presentaron su punto de vista acerca de las normas interpretativas de los artículos 77 y 81 de la Constitución, que habilitarán el voto de los uruguayos residentes en el exterior.



El senador blanco Jorge Larrañaga, antes de que se efectuara la votación, dijo: “si esto termina aprobándose desde ya anunciamos que estudiaremos e interpondremos recursos de inconstitucionalidad contra esta ley”.



“Esto no es una ley, es un engendro y un mamarracho (...) Esto es piedra libre para cualquier interpretación, para modificar algo que no se puede hacer si no es por las mayorías que establece la Constitución Nacional (...) Viola el sentido político del funcionamiento democrático. El proyecto viola el funcionamiento democrático que obliga a respetar al pueblo", agregó el legislador nacionalista.



“Se están llevando puesta la Constitución de la República, es una vergüenza, es lamentable, esto cambia el relacionamiento político en la fuerza política. No puede ser que a 15 meses de una elección vengan a meter de pesados este proyecto”, añadió. "Están pasando por encima del concepto de República".



Por su parte, la senadora frenteamplista Daniela Payssé criticó la oratoria del nacionalista: “No acepto que se diga que se está llevando por delante a la República”, sostuvo.

Momentos después, Larrañaga le contestó: “Lo ratifico en forma absoluta, están atropellando la Constitución y al atropellarla están atropellando la República, el tema es que no lo entienden. La Constitución para algunos termina siendo un chicle que cuando les sirve lo estiran y cuando no les sirve lo escupen”.



El senador frenteamplista Charles Carrera dijo por su parte que "aquí no hay ningún atropello a la constitución" y que "es terrible escuchar los planteos reaccionarios y xenófobos que proponen borrar del padrón a los que residen en el exterior".

El debate y las posiciones de cada uno

La senadora frenteamplista Constanza Moreira recordó que se trata del noveno proyecto similar que se presenta desde el regreso de la democracia. "Este proyecto no habilita el voto en el exterior de los uruguayos, sino que lo que crea es una comisión en la cual están incluidos los representantes de todos los partidos, más la Corte Electoral, más la Cancillería, a los efectos de habilitar la mejor salida jurídica a esta restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en el exterior", indicó.



De todos modos, afirmó que "el proyecto es muy claro respecto a la necesidad que tiene este país de darle una salida a un problema que afecta al 16% de los uruguayos", quienes "son obligados a ejercer el derecho al voto viniendo al Uruguay". "Hay una discusión sobre si los uruguayos que viven en el exterior tienen derecho a votar. Señores: está discusión está fuera de la Constitución y de las prácticas del Uruguay, porque los uruguayos no pierden el derecho al voto por estar en el exterior", recordó la legisladora.



"La inmensa mayoría de las democracias en el mundo tienen garantizado el voto en el exterior. Hay 111 países que lo sancionaron entre los '80 y los '90, en Latinoamérica el último rezagado era Chile y lo aprobó recientemente, el único que queda es Uruguay", explicó Moreira.



"Esto no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con la expansión de los derechos", señaló la senadora, y añadió que quienes han aprobado el voto en el exterior en otros países "no son gobiernos de izquierda".

Luego de una sesión de siete horas y media, con una votación general por la afirmativa de 16 en 28 senadores. Queda aprobada la ley que implica conformar una comisión para trabajar sobre #VotoEnElExterior pic.twitter.com/sGNrvI6MYh — Frente Amplio (@Frente_Amplio) 7 de agosto de 2018

Tras la oratoria de Moreira tomó la palabra el colorado Pedro Bordaberry. "Estoy acá para evitar un atropello a la Constitución de la República", afirmó y continuó: "con este proyecto de ley no se está interpretando nada, se está reformando la Constitución. No puede una mayoría circunstancial ganada en una elección pasar por encima de la Constitución, porque esta es la garantía de todos los ciudadanos", dijo.



"Para interpretar algo, el texto tiene que ofrecer dudas, tiene que ser ambiguo. Y acá no hay dudas, ni ambigüedad, ni nada", sentenció el senador y se preguntó "cuál es la duda que ofrece" el artículo 77.

"El tema no es si es justo que los del exterior voten o no voten. El tema es que se pasa por arriba de la Constitución y desconocen el pronunciamiento popular", dijo Bordaberry. "No pueden por 16 contra 15 aprobar una reforma de la Constitución", agregó.



El senador se basó en el primer artículo de la Constitución, que señala que "la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos

los habitantes comprendidos dentro de su territorio" para indicar que los uruguayos que viven en el exterior no pueden votar. "Si quieren dar el voto en el exterior, propongan una reforma constitucional, como ya hicieron" reclamó el senador.

Bordaberry advirtió que la comisión creada en caso de aprobar la interpretación de la normativa, dejaría a la oposición en desventaja a la hora de votar. "En vez de negociar los 2/3 como debe ser, nos quieren meter a nosotros en una comisión donde quedamos en minoría", se quejó.



Luego llegó el turno del legislador nacionalista Luis Alberto Heber, quien dijo que tras la "demoledora" participación de Bordaberry, "no hubo hasta hora ninguna respuesta" por parte de los senadores del Frente Amplio.

Heber se preguntó "cómo se va a aplicar la obligatoriedad del voto para los que viven fuera de Uruguay ¿Se le va a poner multa a los que viven en el exterior? ¿Es por afán recaudatorio del Frente Amplio? Eso no me extrañaría", dijo.

Por otra parte, el senador Pablo Mieres estuvo de acuerdo tanto con Larrañaga como con Bordaberry al expresar que aquellos que quieren que se apruebe el voto en el exterior "están dando un paso que es absolutamente inconstitucional".



"Es inconstitucional porque están haciendo una interpretación indebida", dijo y aseguró que no van a ser "cómplices de esta barbaridad". "No podemos mirar para el costado cuando se pasa por arriba la Constitución", aseguró.



Mieres consideró que "no hay un criterio democrático atrás de un razonamiento como este" y tras esta afirmación Moreira dijo que "a mi que me traten de no democrática me cae fatal".

La senadora Verónica Alonso por su parte consideró que el debate fue "innecesario" e "inoportuno" ya que "son temas absolutamente desconectados con lo que nos pide la gente de a pie". Esta misma idea la retomó Javier García quien indicó que si un turista llegara hoy a Uruguay pensaría que no hay problemas en el país al ver la discusión que se estaba llevando a cabo por parte de la fuerza política.



Sin embargo Moreira expresó no iba a poner en discusión "de cuáles son los temas acuciantes del país y cuáles no. Acá se pueden trabajar muchas cosas al mismo tiempo (...) Lo que no se puede es, durante 30 años, negarse a tener esta discusión", expresó.