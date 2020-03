Seguí en vivo la asunción de los ministros del nuevo gabinete de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

09:26 Dan comienzo a la ceremonia de asunción en el MEF

09:00 Empresarios y exministros acuden a la asunción en Economía

Sobre las 9:15 está previsto que asuma Azucena Arbeleche como ministra de Economía junto a Alejandro Irastorza como subsecretario y Mauricio Di Lorenzo como director general de Secretaría. Varios empresarios ya están presentes en el Ministerio de Economía para asistir a la ceremonia como Diego Balestra, Gerardo García Pintos de la Confederación de Cámaras Empresariales, Jorge Abuchalja de ADM y Julio Lestido de la Cámara de Comercio. También se encuentran la vicepresidenta Beatríz Argimón , el senador Juan Sartori, el ex Director de la Unidad de Gestion de Deuda del Ministerio de Economia y Finanzas Carlos Steneri, y el exministro Alberto Bensión e Ignacio de Posadas.

08:14 Habla Larrañaga como ministro: "Venimos con el objetivo de restituir el orden y el respeto y el imperio de la ley"

En su primer discurso como ministro, Larrañaga dijo que "todos precisamos hechos ante tantas palabras". "El presidente ha hablado de emergencia en materia de seguridad. entendemos que frente al fracaso de políticas sociales y educativas y de seguridad y del gran tema de la droga estamos ante una situación extremadamente compleja en materia de convivencia". "No tiene mayor sentido instalarnos en el pasado, sabemos de las deficiencias que hay en el combate contra la delincuencia. Los problemas que tenemos, pero sí es necesario ver el piso del cual partimos porque es un tiempo de responsabilidad y deber. Nos tenemos que hacer cargo. Venimos con el objetivo de restituir el orden y el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia". Larrañaga siguió: "Quiero que cada uruguayo sepa que este ministerio va a estar del lado de la ley, al lado de la gente y que tenemos que impulsar la plena vigencia de los principios de lealtad de la policía al pueblo uruguayo, a la institución, por eso saludamos a dirigentes gremiales de distintos sindicatos que se han hecho presentes". El flamante ministro insistió: "la autoridad no se negocia, se ejerce. es fundamental. no estamos llevando adelante una expresión de arrogancia sino que estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. vamos a defender dentro de la Constitución y la ley a la gente que trabaja, lucha y quiere vivir en paz en nuestro país".



Larrañaga resaltó que el ministerio "respeta y respalda a la policía" y que los uruguayos merecen "vivir en paz sin miedo y con tolerancia y pleno respeto a la Constitución".



El flamante ministro que apuntará al narcotráfico y a la ocupación de espacios públicos. "Quiero que los uruguayos sepan que los espacios públicos van a volver a ser de todos. Las plazas volverán a ser de las familias y no serán mas del brazo gordo o de las patotas", dijo. Pero afirmó que "la batalla madre es contra el narcotrafico" porque "ahí esta el corazón del mal".



Larrañaga dijo que las cárceles son un "infierno" y que hay que reestablecer la autoridad allí también. Y que hay comisarías que son "taperas" que deberán cambiar.

08:13 Un minuto de silencio

Se invita a los presentes a realizar un minuto de silencio por los policías caídos en cumplimiento del deber.

08:09 Hacen el nombramiento de los jefes de Policía

08:00 Varios exministros se hacen presentes en la asunción

A la asunción de los jefes de Policía participaron varios exministros del Interior: Juan Andrés Ramírez, Guillermo Stirling, Didier Opertti,

Acompañando a Jorge Larrañaga en el comienzo del desafío más importante que tiene este gobierno. pic.twitter.com/2G5QiyfZMq — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) March 2, 2020

07:50 Asumen los jefes de Policía

Los jefes de Policía de los 19 departamentos asumen en sus cargos. Estas son las designaciones: Montevideo: comisario mayor (r) Erode Ruiz, Canelones: comisario general (r) Victor Trezza, Lavalleja: comisario mayor (r) Blanca Olivera, Maldonado: comisario general Julio Pioli Prieto, Artigas: comisario mayor (r) Alberto González, Cerro Largo: comisario mayor (r) José Adán Olivera, Colonia: comisario general (r) Jhonny Diego, Durazno: comisario general Richard Marcenal, Flores: comisario mayor (r) Juan Fontes, Florida: comisario general Rúben Saavedra, Paysandú: comisario general (r) Eduar Alvez, Río Negro: comisario general (r) Martín Botto, Rivera: comisario general (r) Wilfredo Rodríguez, Rocha: comisario mayor (r) Jorge García Montejo, Salto: comisario general (r) Carlos Ayuto, San José: comisario general Orestes Leles Da Silva, Soriano: comisario mayor (r) William Martínez, Tacuarembó: comisario general John Saravia, Treinta y Tres: comisario general Gustavo Silveira Álvarez



07:45 Asumen autoridades del Ministerio del Interior

Tal como se había prometido en campaña electoral, Jorge Larrañaga, es el primero en asumir como ministro acompañado de Guillermo Maciel como subsecretario y Luis Calabrai como director general de secretaría.