Los sectores de Sanguinetti y Amorín estudian un acuerdo

Los grupos colorados Batllistas, de Julio María Sanguinetti, y Uruguay Batllista, de José Amorín Batlle, exploran la posibilidad de hacer un acuerdo político para presentar a nivel nacional una lista común al Senado, aunque en lo departamental se mantendrían cada uno por su lado.

Sanguinetti afirmó ayer que la semana pasada tuvo “una charla con Amorín y (Germán) Coutinho”, socios políticos para la reciente elección interna en el partido, donde “se planteó la idea de que haya fuerzas comunes”.

Sanguinetti hizo estos anuncios en una comunicación efectuada anoche a través del mecanismo Facebook Live con el que suele llegar a todos los rincones del país con las novedades.

Ayer, el diario Cambio de Salto informó que Coutinho podría ser el segundo titular al Senado, detrás del expresidente. Aunque Coutinho tiene fuertes expectativas de ser intendente de Salto a partir de 2020, lo que haría pensar bien a la hora de conformar la lista.

“No tengan dudas que encabezaré la lista de Batllistas al Senado pero no sé si me voy a quedar los cinco años allí. También me voy a ocupar del partido y entonces veremos cuál es el mejor escenario para ser más útil”, precisó Sanguinetti.

Asimismo, se maneja en tiendas batllistas que el diputado Tabaré Viera será seguramente el primer suplente de Sanguinetti, con lo que su posible ida a la secretaría general del partido podría catapultar al diputado por Rivera. Precisamente, Sanguinetti recordó ayer que Rivera y Salto fueron los departamentos del interior donde mejor votó el sector Batllistas.

“El acuerdo partiría de los dos departamentos y sumar no estaría nada mal, un acuerdo a partir de esa base donde el partido fue mayoría”, insistió.

“El posible acuerdo es una posibilidad interesante”, respondió a una dirigente del interior que le envió una consulta por Facebook.

Sanguinetti anunció ayer que se propone trabajar para la institucionalización de Batllistas formando una comisión de programa, una de finanzas, una comisión electoral, entre otras. “Está claro que el resultado de la interna no fue el deseado. Queríamos ser mayoría, pero eso no nos puede llevar al enojo y la frustración”, añadió.

Aseguró entonces que él piensa que Ernesto Talvi “es la renovación del partido”, pero añadió que a eso “hay que darle la raíz profunda, la fuerza batllista, y senadores y diputados que nos representen a los batllistas”.

“Talvi viene como la renovación” en el partido, pero recalcó que “nosotros somos el corazón histórico”, y “somos el 47% del partido”.

“El partido creció, es protagonista. Y seguimos con la idea de una coalición de gobierno”, recordó.

Sanguinetti señaló que en el partido “hay una expectativa importante y no debemos dejarnos ganar por un sentimiento de pérdida”. Y remarcó el concepto de mirar para adelante, al señalar que “ya pasó eso de que no fuimos victoriosos”, pero dijo que “sí lo somos moralmente. Ahora empezamos de nuevo para octubre. Sigamos juntos y tengamos confianza”, remató.

Otra persona le preguntó sobre el partido Cabildo Abierto, de Guido Manini Ríos. “No hay que excluir a nadie de un acuerdo”, pese a lo que reconoció que Talvi dijo que “no se debe incluir en un diálogo para una coalición a un partido sin representación parlamentaria”.

“No hay otro modo de salir adelante que con un gobierno de coalición”, destacó.