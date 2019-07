Sectores del Frente Amplio se disputan los electores “de centro”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Una y otra vez, la oposición repite que el Frente Amplio se volcó a la izquierda y se radicalizó. Los números dan cuenta que la coalición pierde votos en sectores medios y para enfrentar el fenómeno surgen nuevos espacios con el objetivo de captar al electorado de centro.

En total fueron 18.701 los votos que perdió el Frente Líber Seregni en estas elecciones internas en comparación con el 2014, cuando había acumulado 56.753. El descenso de votos se concentra en Asamblea Uruguay, porque el Nuevo Espacio y Alianza Progresista sumados mejoraron su desempeño en las urnas. La lista 2121 del ministro de Economía Danilo Astori perdió más de 20.000 votos.



La sangría del Frente en la costa de Montevideo quedó reflejada con la victoria del Partido Nacional en la Coordinadora L que abarca los barrios Buceo, Malvín y Punta Gorda. En Punta Carretas, Villa Biarritz, Trouville, Pocitos, Buceo, Puerto del Buceo, Parque Batlle Sur y Villa Dolores (Coordinado- ra M) triunfaron los blancos con 17.902 votos, seguidos de los colorados con 16.410 y atrás quedó el Frente con 13.269.



Ante un astorismo debilitado, en el Frente Amplio aparecen alternativas para seducir al votante de centro, entre ellas el espacio seregnista que está liderando el exprecandidato Mario Bergara, quien obtuvo 23.688 en las internas.



“Hemos dado un paso importante. En lo personal, reconozco que esperaba unos puntitos más de votación. Pero tomando un poco de distancia del fragor de nuestro trabajo, que fue intenso y entusiasmante, estoy convencido que hemos abierto un espacio que llegó para quedarse y que nos hemos instalado como un componente seregnista de renovación con mucho futuro”, señaló Bergara en un mensaje de balance que envió a sus compañeros.



Eduardo Vaz, encargado de coordinar el comando de campaña de Bergara, dijo a El País que “cualitativamente” significó más el resultado que cuantitativamente, porque el expresidente del Banco Central se consolidó como figura dentro del Frente Amplio. “Mario por lo menos encabezará una lista al Senado y está en ascenso”, afirmó.



“El papel de captar votos de centro no lo juega solo Mario, pero es una de las figuras más potentes para dialogar con el sector más de centro de la sociedad”, explicó Vaz. En la zona de la costa y entre universitarios es donde tiene mejor llegada, comentó.

Mario Bergara. Foto: Marcelo Bonjour

Para Vaz, desde distinto lugar Bergara y el candidato colorado Ernesto Talvi son dos figuras que compiten por el votante de centro. Según dijo, la campaña pasará por los sectores medios de la sociedad porque cuantitativamente tienen peso y a la vez son formadores de opinión. Los problemas que más preocupan a ese grupo de personas son la seguridad, el empleo y la educación y de eso hablará Bergara.



En materia de alianzas, Bergara se reunió con los grupos que integran el Frente Líber Seregni, salvo con Asamblea Uruguay porque no solicitaron entrevista. Hay afinidad grande con estos grupos y también con el nuevo espacio que pretende crear el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García. El jerarca renunció al Partido Socialista, porque ya no se sentía cómodo en un sector que apunta más a la izquierda con la conducción de la línea ortodoxa con Gonzalo Civila a la cabeza.



García tiene el apoyo de otros exsocialistas como Fernando Nopitsch (secretario general de la Intendencia de Montevideo), el director de Deportes Fernando Cáceres, el gerente de Deportes Daniel Daners y el dirigente Eduardo De León, entre otros.



El director de la OPP trabaja en una alianza con la diputada Cristina Lustemberg, quien hace un año fundó su sector: Participar, Articular y Redoblar, más conocido como PAR. El grupo obtuvo 3.099 votos y quedó posicionado en el lugar 20 del FA en un total de más de 40 sectores. “Nuestro balance es bueno para el poco tiempo que tenemos y lo que pretendemos es mostrar renovación con propuestas que validan lo hecho, pero también lo que queda por hacer”, explicó Lustemberg.



Se busca captar a frenteamplistas desencantados que no saben qué votar. “No se trata de llegar al centro. Lo que queremos es llegar a personas que crean en el cambio de una cantidad de cosas”, indicó. Según la diputada, aún no está definida la modalidad del posible acuerdo con el director de OPP, pero al momento no se piensa en crear un nuevo sector.

Versus Talvi.

Después de una votación que la posicionó sexta entre las listas del Frente Amplio, la Vertiente Artiguista también apuesta a un electorado de centro. “Lo que vemos es que la disputa de la instancia electoral será fundamentalmente en el centro del espacio político y es importante el rol de los sectores que tienen mayor afinidad con ese perfil de votante”, explicó a El País el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo Eduardo Brenta.



Son sectores que siguen la economía, que valoran la educación y la seguridad. Según dijo, la captación de ese electorado “es decisiva” para asegurar el triunfo. “Buscamos fortalecer un espacio que contemple los intereses de esas personas, dado que la aparición del fenómeno de Talvi generó una zona de disputa que no estaba planteada previo a las elecciones internas”, señaló Brenta. El jerarca dijo que Talvi “aparece” como una opción progresista, cuando “su trayectoria académica marca un pensamiento profundamente liberal respecto a la economía”.