Sector urge al Plenario que resuelva casos tratados por el Tribunal de Conducta Política

El sector frenteamplista Banderas de Líber le pidió al Plenario de su partido que no siga postergando la resolución de los casos que han sido informados por el Tribunal de Conducta Política, a través de un comunicado emitido este miércoles. "No hay más tiempo", aseveraron.



"De no ser así, Banderas de Líber apoya la propuesta de recurrir a un plebiscito de acuerdo al artículo 11° del Estatuto. Los comportamientos éticos son demasiado fundamentales como para mantener al pueblo frenteamplista al margen. Y esta causa no admite la menor demora. Un mes de postergación es una eternidad", expresaron.



El documento indica que si bien se entienden algunas demoras relacionadas a tiempos burocráticos, se debe apurar una respuesta para cada caso. "No convenceremos a nadie si aparecemos cinco minutos antes de la elección con una resolución a las apuradas y llena de matices", consideraron.



"Si pasan los meses y ni siquiera se tratan los temas, el electorado tiene derecho a percibir diferencias sobre la conducta ética que el FA defiende y propone", expresaron desde el sector.

Banderas de Líber mencionó que "la honestidad" es la piedra fundamental que une al partido y aseguraron que "quien no tome un papel activo, deberán asumir sus responsabilidades".



"El FA debiera estar ahora profundizando e intercambiando con la ciudadanía su programa para el próximo período. Pero es un trabajo inútil si al mismo tiempo damos la señal de que tranzamos con faltas éticas. Porque para las izquierdas la deshonestidad es descalificadora; no un error", consideraron.



El documento agrega que el Plenario no solo "no debe obviar ni diferir los casos ya informados, sino que debe requerir el pronto tratamiento de todos. Y a todos los que tengan ya o tuvieran luego un pronunciamiento contrario a nuestra ética política de parte del TCP (“desarreglos en la conducta política o ética” según el artículo 114° del Estatuto) debe negársele el uso del lema FA", subrayaron.

Uno de los casos que fue tratado por el TCP y que pasó al Plenario fue el del exvicepresidente Raúl Sendic y el uso que realizó con las tarjetas corporativas de Ancap.



En agosto del año pasado, el presidente del FA, Javier Miranda había confirmado que recibió el dictamen del Tribunal pero dijo que "quedó guardado en una caja fuerte".



"El dictamen está en un sobre cerrado guardado en una caja fuerte, porque ese dictamen va al Plenario del Frente Amplio", para el cual aún no hay establecida una fecha, afirmó Miranda.