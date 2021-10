Sector turístico planteó vacunar con tercera dosis anticovid a extranjeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ampliar de nueve meses a un año el período de vacunación de turistas que ingresen a partir de noviembre a Uruguay y ofrecerles la tercera dosis contra el COVID- 19 son dos de los principales planteos que le hicieron llegar los operadores turísticos de Maldonado al ministro Tabaré Viera en la primera reunión que mantuvieron de cara a la próxima temporada.

El encuentro que se realizó el pasado sábado en Solanas y en el que participaron el subsecretario Remo Monzeglio, el intendente de Maldonado Enrique Antía y el alcalde de Punta del Este Javier Carballal sirvió para que empresarios del sector manifestaran sus inquietudes ante la reapertura de fronteras.

Si bien recientemente el Poder Ejecutivo resolvió extender de seis a nueve meses el período de validez de la vacunación contra el Covid, los operadores turísticos pidieron correr el plazo hasta el año para evitar que justo se venza cuando comience la temporada.



Consultado por El País, Viera dijo que se trató de una “muy buena reunión” donde se planteó la inquietud de la validez de la vacuna. “Lo que nos dicen es que de pronto nueve meses para quienes se vacunaron hace mucho puede caer en enero o febrero. Pero son temas que los va a monitorear la autoridad sanitaria”, afirmó.



Según indicó, ya trasladó la propuesta a Salud Pública que también analiza la administración de la vacuna a extranjeros. “Lo conversé con el presidente de la República (Luis Lacalle Pou) y no se ha descartado”, señaló sobre la posibilidad de ofrecer una tercera dosis a los visitantes. Esto fue solicitado el sábado por los operadores turísticos y la respuesta fue: “Se está estudiando”.



Viera explicó que al momento “la prioridad es cubrir la tercera dosis para los uruguayos”; pero no se descarta ampliarlo a todos los extranjeros.



Alejandro D'Elia, integrante del Centro de Hoteles de Punta del Este, dijo a El País que en el encuentro primó el optimismo respecto a la apertura de fronteras del 1° de noviembre sin cuarentena para los menores, lo que según dijo aumentó el número de consultas por reservas para el verano.



“En primera instancia muchos llamaban a preguntar, pero teníamos que decir que se pedía cuarentena obligatoria para los menores de 18 años y eso era un impedimento”, explicó. Además, señaló que en la reunión con las autoridades de Turismo se planteó ampliar la validez de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Le pedimos al ministro hablar con el Ministerio de Salud Pública para que se pueda extender a 12 meses”, contó.



“Lo otro es algo que el propio Antía lo ha planteado y supone que si llegamos a la inmunidad rebaño se vea la posibilidad de hacer un turismo de vacunación o como quieran llamarle”, señaló D'Elia. Esto, según explicó consiste en la posibilidad de que el extranjero “pueda vacunarse” en Uruguay.



D'Elia dijo que en general “hay conformidad” con lo que viene definiendo el gobierno y “no se están haciendo reclamos”, sino “aportes” sobre acciones necesarias para “levantar el turismo lo antes posible”.

Pablo Nyzca, representante de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur) señaló a El País que el primer encuentro con Viera fue de “presentación” y para hablar de la apertura de fronteras.



En ese marco, valoró que se hubiera ampliado la validez de las vacunas de seis a nueve meses. “El tema es que con el correr del tiempo mucha gente que está inmunizada perdería la validez e inclusive se manejó la posibilidad de ofrecer acá una tercera dosis”, indicó.



Nyzca señaló que en su opinión “no se trata de un turismo de vacunas”, sino de un “apoyo” a la vacunación con una tercera dosis contra el COVID-19. “Esto es algo que está a estudio, no hay nada resuelto”, precisó.

Expectativas

Los hoteleros confirmaron a El País que hay “mucho optimismo” respecto a las reservas para la próxima temporada, al levantarse la exigencia de la cuarentena para los menores de edad.



Consultado sobre las expectativas, afirmó que “Punta del Este va a recibir turismo de alto poder adquisitivo”. Esto, porque independientemente de la pandemia la situación económica argentina no es la mejor para la clase media. No solo se ve con preocupación el factor cambiario, sino que se está a la espera de que no aparezca ninguna “medida extra” de parte del gobierno de Alberto Fernández de “penalización” al turismo. Como puede ser el cobro de impuestos extra a las compras en el exterior. Por lo que reconoció que hay “optimismo” y a su vez “preocupación”.



Graciela Caffera, presidenta del Bureau Punta del Este, dijo a El País que “hay incertidumbre, pero una buena expectativa porque Uruguay es visto como uno de los países que mejor manejó la pandemia”. Además, destacó el trabajo coordinado de privados con la Intendencia de Maldonado: “Es un buen augurio”.