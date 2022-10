El sector de Lacalle Pou abre el juego a varias candidaturas de cara a la elección de 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que se “abre el juego” en el principal sector del Partido Nacional, el conglomerado de agrupaciones creado hace ya varios años en torno a la figura de Luis Lacalle Pou, es algo que ya no genera dudas. Los blancos tendrán una interna electoral con miras a las elecciones de 2024, en la que se intentará disputar el actual amplio favoritismo del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a juzgar por las encuestas.

“Los blancos vamos a tener varias precandidaturas”, sintetizó a El País uno de los dirigentes que apuntan a competirle a quien ha sido la mano derecha del presidente, decidido a ser precandidato nacionalista, aunque aún no oficializó sus intenciones en público.



La interna en el Partido Nacional tradicionalmente se ha dado entre sus dos bloques históricos -el denominado “herrerista” y el conocido como “wilsonista”-, una división que para muchos hoy se encuentra diluida. Y ante el escenario de una interna diferente, que se produce en parte porque aún no surgió una candidatura wilsonista que se acerque a la de Delgado -la del senador Jorge Gandini y la de la vicepresidenta Beatriz Argimón todavía no lo logran- es que el propio Lacalle Pou propuso a sus dirigentes que sea en Todos Hacia Adelante donde se dé ese juego electoral, necesario para ampliar la base del partido, y que de allí salga más de un candidato.



Lo transmitió frontal y sin vueltas en la reunión que convocó el 20 de octubre en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, como informó ayer Búsqueda y confirmó El País. A ese encuentro asistieron todos los dirigentes de Todos, lo que incluyó senadores, diputados y ministros, que disfrutaron de un asado distendido.



El mensaje del presidente sorprendió, porque fue en un sentido opuesto a lo que venía sosteniendo hasta ahora. Pues su idea original era que en su sector no hubiera interna y todos se encolumnaran bajo un único candidato, muy probablemente Delgado. “Reconoció que cambió de opinión”, dijo a El País un dirigente blanco.

Lo que terminó de confirmarse, entonces, fue no solo un cambio de postura del presidente, sino también -señalan otros nacionalistas- lo que eso significa: un cambio en la “estrategia” seguida hasta el momento por los blancos, en la que se posicionaba a Delgado en soledad como la principal apuesta nacionalista para 2024, como exclusiva encarnación de la “continuidad” de Lacalle Pou al mando del Ejecutivo.



“Nadie puede ser una fotocopia de Luis y Delgado tampoco es el único que representa al gobierno”, señaló en ese sentido otro dirigente blanco, uno de los tantos convencidos de que ese camino no funcionó y que la indirecta instalación de la precandidatura de Delgado fue, por lo menos, “apresurada”.



Porque, en definitiva, lo que Lacalle Pou entiende ahora, junto con un grupo amplio de nacionalistas consultados por El País, es que la mejor opción es tener una interna competitiva para pararse con fuerza ante un Frente Amplio que también tendrá una contienda intensa: se espera que los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi se disputen voto a voto la representación del partido, con la consiguiente amplitud electoral que tendrá ese duelo.



“No le sirve al Partido Nacional tener un solo candidato. Le sirve un partido que se abra, amplio, que sume distintas expresiones. Que salga de la lógica de ‘herrerismo vs. wilsonismo’, como bien ha hecho Lacalle Pou, y mueva a la militancia detrás de distintos liderazgos”, sostuvo otro dirigente.

El empuje de Raffo

Entre los que escucharon atentamente el mensaje de Lacalle Pou aquel jueves estaba el titular del Mides, Martín Lema, una figura que militantes y dirigentes blancos proyectan como posible precandidato, aunque para su entorno repite ya hace meses que está concentrado en la gestión de gobierno y que aún no es su “momento” de aspirar a nada distinto. Su posicionamiento responde a pedidos y menciones que surgen tanto en el territorio como en las encuestas, pese a que en público omite siquiera referirse a temas electorales.



También estaba presente en la residencia presidencial el ministro de Defensa, Javier García, otro que también insiste a los suyos que los tiempos son de gobernar y no de pensar en las elecciones, porque eso es “no hacer sintonía” con lo que hoy quiere la gente, pero tampoco se descarta como posible precandidato.



Quien no estaba allí por no tener responsabilidad de gobierno pero recibió con gran expectativa el nuevo mensaje de Lacalle Pou fue Laura Raffo, presidenta de la Departamental blanca de Montevideo y excandidata a la intendencia capitalina por la coalición multicolor.



De hecho, esta dirigente que hoy es arropada por parte del herrerismo -Lista 71- ha mostrado desde hace meses su disposición a competir en la interna del partido, al margen de ser también -esto puede depender de sus futuros pasos- otra vez candidata al sillón municipal en 2025. En una entrevista con El País el 5 de junio de este año ya había dicho que era “consciente” de que ella sonaba como precandidata a presidenta y que incluso se sentía “líder” de algunos blancos; y desde ese momento su nombre ha tomado mayor protagonismo en la escena electoral.



Trabajando desde su rol capitalino e interviniendo en debates públicos contra la intendenta Carolina Cosse, ha mantenido un niel de exposición mediática importante, y las encuestadoras arrojan resultados que generan satisfacción en su círculo cercano.



Pero no solo eso: porque al igual que el ministro Lema -y, por supuesto, Delgado-, en el territorio su nombre surge naturalmente, según dijo a El País la diputada herrerista Mabel Quintela.



Esta legisladora de Treinta y Tres -del mismo modo que el diputado Juan Martín Rodríguez y el senador Gustavo Penadés, todos de la 71- no esconde su simpatía por la excandidata a intendenta.



“Yo me paso recorriendo el interior cuando salgo de Montevideo y la gente, que siempre quieren saber de las candidaturas, te pregunta enseguida: ‘¿Y Laura Raffo?’ Porque la tienen en cuenta: la ven como una próxima candidata”, sostuvo Quintela.



¿Qué es lo que dice Raffo cuando se la consulta sobre el tema? “No dice abiertamente que sí, pero tampoco lo niega rotundamente cuando la gente le pregunta”, dijo la diputada de Treinta y Tres, quien de todos modos está convencida de que Raffo “se va a animar (a lanzarse), aunque no pueda decirlo”.



Ayer, en declaraciones a VTV Noticias, la presidenta de la Departamental blanca aseguró que hoy por hoy se encuentra en una etapa en la que está “trabajando mucho” y que se encuentra “entusiasmada”. “Me dedico a hablar con la gente y ver qué necesidades tiene”, subrayó la dirigente, que reconoció que la campaña por las elecciones de los jóvenes de su partido le dieron la “oportunidad” de recorrer algunos departamentos. “Ese es el trabajo que estoy haciendo, recorriendo mucho los barrios”, concluyó.