El sector que impulsó al Gucci y que con sus votos consiguió dos senadores

Humberto Castro es un personaje desconocido para la opinión pública por su bajo perfil, pero en esta última elección su sector -Baluarte Progresista- dio un batacazo: obtuvo 56.200 votos que le permitieron a la Vertiente Artiguista acceder a dos bancas en el Senado para el Frente Amplio.

Antes de la elección, Baluarte Progresista cobró protagonismo en esta campaña por un episodio que involucró al cantante de plena Gustavo Serafini, conocido como “El Gucci”, cuando el exconcejal Daniel Martínez lo invitó a encabezar la Lista 890, lo que no terminó bien después de las críticas que recibió a la interna del Frente Amplio de parte de feministas.



En esta campaña el sector no hizo publicidad, pero apostó al trabajo mano a mano. Son cuatro las listas que sumaron para Baluarte Progresista en todo el país: la tradicional 800, la 890, la 1618 (integrada por líderes religiosos de izquierda) y la 8008, que representa el movimiento verde ecologista. En Montevideo consiguieron 17.000 votos, 7.000 en Canelones y 32.000 en el resto del país.

La cercanía con Tabaré Vázquez

Humberto Castro conoció a Tabaré Vázquez, cuando este fue intendente de Montevideo. Hoy, sigue siendo su referente político. “Nos hablamos, cuando el presidente me necesita, estoy. Cuan-do me necesita me llama o en algún caso si necesito hablar me comunico”, dijo.