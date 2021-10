Sector de Cosse mantiene alianza con el Partido Comunista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse (La Amplia) mantiene su alianza con el Partido Comunista -que le aseguró tres lugares en su lista al Plenario Nacional- a pesar de apoyar la candidatura de Gonzalo Civila.

La lista 1001 (del Partido Comunista y sus aliados) llevará en segundo lugar a la senadora Silvia Nane, luego del senador Óscar Andrade. La decisión de ir con el sector corresponde a que La Amplia no ingresó al Frente Amplio y por lo tanto “no puede tener hoja al Plenario Nacional”.

Consultada por El País acerca de si es contradictorio que el grupo se presente con el Partido Comunista y apoye la candidatura del socialista Civila, Nane contestó: “El Plenario y la presidencia son cosas absolutamente independientes”. En ese marco, está permitido el llamado “voto cruzado”.



“Nosotros tenemos una alianza nacional: ‘Unidad para los cambios’, por la cual soy senadora. Esa alianza no se ve en absoluto resentida con los compañeros del Partido Comunista, de hecho seguimos trabajando codo con codo en la bancada”, afirmó Nane.

Según la senadora, la decisión de apoyar a Civila y no a Fernando Pereira (como resolvió el Partido Comunista) es “una simple diferencia en esta coyuntura que no opaca en absoluto la alianza que tenemos a nivel nacional”.



Por lo que dijo, el acuerdo con el PCU es “a largo plazo”, y reiteró que la relación con los comunistas “no se resintió para nada”. Por lo que, indicó, no hay ninguna ruptura.

Cosse llegó a la intendencia por una alianza con el Partido Comunista, la misma que la llevó a ser electa senadora primero, banca que hoy ocupa Nane como su primera suplente. Por lo que el camino sigue abierto para que se mantenga el acuerdo electoral del PCU con La Amplia de cara al 2024, donde tanto la intendenta de Montevideo como el de Canelones, Yamandú Orsi, son firmes candidatos a la presidencia. De acuerdo a Nane, la vigencia de esta alianza con el Partido Comunista “no afecta en nada” el apoyo a Civila en la campaña. “Son listas independientes el Plenario y la Presidencia”, insistió. “No se puede entender esto como una contradicción, porque estamos dentro de un proyecto político mayor que es el Frente Amplio”, añadió en la misma línea. En ese marco, la senadora señaló que ya participó de varias recorridas junto al candidato a la presidencia.



Después de Nane, el tercero en la lista es el secretario general del PCU Juan Castillo, seguido de la exintendenta de Montevideo y diputada Ana Olivera, el dirigente Daniel Marsiglia y los diputados Verónica Mato y Gerardo Núñez. En tanto, en el lugar 11 está el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.



Ahora resta saber qué repercusiones genera la decisión de La Amplia en el bloque liderado por el Partido Socialista, Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que impulsan tanto la candidatura de Civila a la presidencia del Frente Amplio, como la de Gabriela Iribarren para la Departamental de Montevideo.