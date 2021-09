Sector de Cabildo Abierto no apoyó creación de investigadora sobre vacunas anticovid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La agrupación de Cabildo Abierto, Orientales Unidos, emitió este domingo un comunicado en el que se estableció que no apoyará “ningún tipo de iniciativa parlamentaria que busque cuestionar el trabajo serio y responsable realizado por nuestras autoridades sanitarias”. La respuesta se da luego de que el diputado César Vega saliera a buscar apoyo político de otros partidos para impulsar una comisión investigadora sobre los efectos de las vacunas contra el coronavirus que suministra el Estado uruguayo.



“Desde la Agrupación Orientales Unidos, perteneciente al partido Cabilido Abierto, reafirmamos nuestra confianza en la ciencia y completo respaldo al accionar del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Dr. Daniel Salinas”, estableció la organización en el comunicado firmado por la presidenta del sector, Silvana Pérez Bonavita y la vicepresidenta, Susana Barreiro.



Asimismo, la Agrupación reconoció y felicitó a las autoridades sanitarias por “el plan de vacunación llevado adelante para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos del país”. “Sin más, y por considerar este comunicado oportuno y necesario, difundimos este mensaje para todos los integrantes de nuestra fuerza política”, concluyó.

El mensaje se da luego de que varios integrantes del partido dijeran a El País que no se vacunaron contra el COVID-19. Una de ellas fue la diputada cabildante y vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Elsa Capillera, quien explicó que no se vacunó por su "fe cristiana" y por considerar que eso le da “inmunidad natural".



Ante esta situación, quien fue consultado al respecto fue el ministro Salinas y señaló: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. El otro representante nacional también (en alusión a César Vega), tiene todo el derecho a expresarse tanto como representante y ciudadano, pero a mí esa opinión no me representa".

Tras sus declaraciones a El País, Capillera se expresó sobre el asunto en sus redes sociales. Primero "felicitó" al gobierno por "conseguir y poner a disposición las vacunas para todo aquel que decide vacunarse", pero apuntó: "Yo entiendo muy bien que no vacunarse implica riesgos, pero esos riesgos, ¿son mayores o menores a los que tengo si me vacuno?".



"En mi caso, por mi edad, estado de salud y que no estoy en población de riesgo, prefiero esperar para tomar esta decisión. No es un si ni un no, es un "quiero saber más", indicó la legisladora.



Por último, Capillera declaró que la propuesta de crear la investigadora fue “bien recibida” ya que es un tema de especial seriedad para la salud de los ciudadanos. “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", declaró, entre otras consideraciones sobre su decisión de no vacunarse contra el COVID-19.