Sector de Astori se distancia de Pintado

"En función de lo conversado con él se le otorga la licencia por tiempo indeterminado de sus responsabilidades políticas dentro del sector", dijo a El País una fuente del mismo.

La decisión fue adoptada el pasado martes por la noche en el Consejo Político de Asamblea Uruguay.

Los informantes indicaron que esto no implica que se tome licencia como senador, sino que hace referencia exclusivamente a su participación en la orgánica del sector que lidera el ministro de Economía Danilo Astori.

Y agregaron que la resolución se toma después de haber mantenido una conversación con Pintado y luego de que él y el grupo de sus allegados no participara de la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay. De la cual tampoco participó la edila Graciela Villar. La ausencia generó malestar y muchos integrantes de Asamblea Uruguay dieron por casi un hecho la desvinculación de Pintado de ese grupo político.

Esto no implica que Pintado sea enviado a un Tribunal de Ética y tampoco que tenga que dejar su banca del Senado. Hace meses, la relación entre Pintado y Asamblea Uruguay no es la mejor. El exministro no apoyó la candidatura presidencial del intendente Daniel Martínez, tal como definió el grupo que lidera Astori.

A la interna, defendió la posibilidad de apoyar a un "candidato seregnista" sin nombrar directamente al expresidente del Banco Central Mario Bergara. Sin embargo esa posibilidad fue descartada cuando se optó por Martínez.

El distanciamiento de Pintado con Asamblea Uruguay se asocia también al acercamiento que tiene con Bergara y con el expresidente José Mujica.