El secreto de Daniel Martínez contra la garganta "embromada": un poco de grapa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“¿Grapa no hay? Es buena para la garganta”, admitió el precandidato frenteamplista Daniel Martínez en un acto en la sede del Nuevo Espacio, al que llegó con la voz tomada.

Entonces contó que, cuando está con la garganta “embromada”, toma un poco de grapa, pero no grappamiel, que no le gusta. “A tal punto que, cuando una de mis gurisas tenía cuatro años, ella estaba tosiendo y nos dice: 'ando con un poco de dolor de garganta y tos, ¿me traen una grapita?'”, recordó, y hubo risas en la sala.



Entonces aclaró que no es de tomar alcohol, sino que hablaba de algo puntual para los problemas de garganta.



Y remató: “Anoche cuando llegué luego de una jornada muy intensa en Canelones lo primero que hice fue tomar una grapa. Me sirvió para pasar la noche”.